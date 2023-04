Alejandra Baigorria revela que Said Palao le pidió perdón y "Peluchín explota: "Amiga, date cuenta"

21/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exchica reality Alejandra Baigorria se sentó por primera vez frente a Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre en el programa "Amor y fuego", en el que confesó que decidió perdonar a su pareja Said Paolo, esto después que el año pasado se filtraron imágenes del modelo, abrazando por detrás a una joven y hablándole al cuello, mientras que Alejandra estaba fuera del país.

La hija del actual alcalde de Cieneguilla, explicó que tomó la decisión de perdonarlo porque ella tuvo acceso al video completo del polémico ampay. Además, comentó que Said Palao le pidió perdón después de las imágenes.

"El video que se ve es muy corto. Yo tuve la oportunidad de ver imágenes completas, por qué las pasaron a varios grupos de amigos", a lo que el conductro de "Amor y fuego" interrumpió para responderle fuerte y claro,"Amiga, date cuenta, porfavor. Tenía ganas de decírtelo aquí, frente a frente".

Por otro lado explicó que la decisión y las razones por la que decidió volver con lado solo la saben ellos dos, lo que sí dejó en claro es que el chico reality le pidió disculpas después que se expusieran las imágenes del ampay.

"Obviamente yo tengo muchos años fracasando en el amor y sin suerte, pero yo no soy tonta. Entonces yo creo que a mis 34 años, si yo tomé la decisión de seguir con Said y estar con él, es porque obviamente es algo que él y yo sabemos cómo fueron las cosas en realidad" prosiguió explicando la exparticipante de "Esto es guerra".

Además, dijo que no está justificando a su pareja, y que obviamente le molestó por lo ocurrido. Alejandra aprovechó para elogiar a su actual pareja, comentando sus cualidades personales.

"Con Said yo nunca he tenido problemas de ningún tipo, y menos por un tema de infidelidad. Es un chico que realmente yo lo conozco, es un chico súper bueno, que al igual que su hermano, tienen una buena educación, chicos súper tranquilos y en realidad hasta yo me sorprendí al ver las imágenes" dijo Baigorria.

Alejandra Baigorria dice que no perdonaría una nueva infidelidad

Para finalizar, la rubia dijo que no volvería a perdonar una infidelidad por parte de Said Palao y que ahora tiene las cosas claras. "Yo no volvería a perdonar un hecho similar al que pasó, uno comete un error o una falla una vez; si tú lo haces por segunda o tercera vez o se le ve haciendo siempre lo mismo, definitivamente no va" puntualizó.