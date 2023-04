Macarena Vélez llega "de boleto" a programa y conductores la avergüenzan: "Estás zampada"

21/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo e influencer Macarena Vélez asistió como invitada al programa matutino "América hoy" pero apenas pisó el set, los conductores del espacio que dirige Ethel Pozo le empezaron a hacer bromas sobre si estaba ebria o no. Esto provocó la risa de todos, y a través de todo el tiempo que estuvo en el programa le siguieron mandando indirectas.

El primero en tocar el tema fue Edson Dávila, más conocido como Giselo, quien dijo "Macarena, ¿Es verdad lo que se comenta, estás media zampada?". Ante eso, la influencer lo tomó como humor y dijo "Noo, ayer solo salí con mi amiga Alexandra Méndez, "la chama", porque solo se queda en Lima un par de semanas, entonces me encontré con varias personas".

Después de esto, Ethel Pozo intervino y preguntó hasta que hora se quedó en la fiesta, a lo que la rubia indicó que se acostó a las 4 de la madrugada y despertó a las 7 de la mañana. Janet Baborza intervino y en defensa de Macarena, mafiestó que "la chica se ha divertido y la ha pasado bien, pues aún está joven".

Conductores de siguieron burlando de ella

La influencer fue invitada al programa para hablar sobre las indirectas que se vienen lanzando en los últimos días las figuras de "Chollywood". De inmediato pasaron a mostrar las historias de Instagram en la que Jefferson Farfan y Melissa Klug se envían dardos por la tenencia de sus hijsos.

A continuación empezó a leer un post que lanzó Farfán, pero al parecer se veía distraía, por lo que los conductores le bromearon cruelmente con comentarios como "Ella está dormida aún, despierta", "Otro día que venga en todos sus sentidos, le preguntamos", esto debido a que la exchica reality no supo explicar la publicación que leyó.

Finalmente, Janet Barboza cortó la secuencia, indicando que "debió durar 20 minutos, pero Macarena no la tenía clara".

La historia entre Macarena Vélez y Neymar

La influencer hace unos meses dejó entrever que estaría coqueteando con el astro del futbol brasileño, Neymar, esto lo dio a entender el conductor de televisión Rodrigo González, más conocido como 'Peluchín'.

Según trató de explicar a través de su cuenta de Instagram el exconductor de 'Amor, amor, amor', ambos personajes andan muy pendientes de las publicaciones que realiza el otro en la popular red social.

Incluso, para apoyar su teoría, 'Peluchín' compartió capturas de pantalla en donde Neymar coloca 'me gusta' en varias fotos de la modelo. Cabe precisar que Macarena Vélez también hace lo mismo con las publicaciones del futbolista brasileño. No obstante, es importante mencionar que 'Ney' no sigue a la chica a la expareja de Said Palao.