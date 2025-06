Jackson Mora dedicó conmovedor mensaje a Tilsa Lozano un día antes de firmar el divorcio: "Yo la amo"

Tilsa Lozano y Jackson Mora oficializaron el fin de su matrimonio, pero lo que pocos sabían era que el boxeador le escribió una noche antes de firmar el divorcio para intentar salvar su relación.

Jackson Mora generó gran revuelo en la farándula local al romper su silencio y dar detalles de los momentos previos a acudir a la notaría con Tilsa para dar por finalizado los más de dos años casados, luego de que se viera envuelto en un escándalo por la difusión de un programa televisivo que lo acusaba de presuntamente haberle sido infiel a la exmodelo en Colombia.

En el programa 'La Noche Habla', confesó que le escribió a Tilsa para decirle que aún podían arreglar su situación amorosa, intentando una reconciliación con ella asegurando que el amor nunca se esfumó.

"Un día antes, la noche anterior de ir a firmar, yo le escribí a Tilsa como a las 12:30 de la noche y le dije: 'Oye, todavía podemos arreglar esto ¿No?'. (...) Yo sé que Tilsa aún me quiere. No sé si como antes, pero sé que Tilsa me quiere. Yo amo a Tilsa, siempre lo he dicho. No ha cambiado nada", expresó, para seguidamente, negar haber 'sacado los pies del plato' en su relación.