¡Les echa la sal! Rafael Cardozo no ve futuro en la relación de Cachaza y André Bankoff: "Se enfriará"

En su momento, Rafael Cardozo y Cachaza fueron considerados una de las parejas más estables de la farándula peruana, sin embargo, a los meses de comprometerse, anunciaron su separación. Al poco tiempo de ello, la garota dejó su soltería e inició un romance con su compatriota André Bankoff, con quien ha presumido su amor en redes sociales.

No obstante, la pareja tiene un gran enemigo en su relación: la distancia; debido a que Cachaza radica en nuestro país, mientras su novio vive en Brasil. Por esta razón, el ex chico reality se atrevió a pronosticar cuál sería el futuro de esta relación, ¿qué dijo?

En 'América Hoy', Rafael Cardozo se animó a comentar sobre la relación que mantiene su expareja con André Bankoff y, lejos de darles la bendición, sorprendió al asegurar que la distancia los va a separar.

" No creo que una relación de lejos funcione. Yo tenía una relación de lejos, que yo esté en Perú y mi pareja en Estados Unidos, no va a funcionar. Una relación es compartir todo juntos, no puede dejar enfriar eso, hacer lo que parejas hacen", dijo.

Además, mencionó que uno de los pilares más importantes en una pareja es compartir tiempo juntos. De lo contrario, la distancia da pie a que se pueda conocer a alguien más.

"No funciona para nadie un amor de lejos, yo creo que te da la libertad de conocer a alguien o de sentirte sola. No conozco una relación que ha funcionado de lejos. Una relación es poder despertar juntos, salir a cenar y si no hay eso, no hay relación", detalló.