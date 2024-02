¡Deslumbró! Natalie Vértiz triunfa en Europa al desfilar en la Milan Fashion Week

26/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalie Vértiz brilla en el Milano Fashion Week luciendo la exclusiva colección Huaylarsh de la marca Perú. La ex reina de belleza mostró una lección de elegancia durante su presentación en la pasarela de la MFW vistiendo una sofisticada prenda.

La influencer peruana compartió, a través de Instagram, todos los detalles de su participación en este evento de moda emblemático que comenzó el 20 de febrero y concluirá el 26.

¿Con qué look llegó Natalie Vértiz a Europa?

Hace unos días, Natalie Vértiz viajó al viejo continente y la vimos deslumbrar con majestuosos looks dignos de admiración. En su selección de atuendos personales, también apostó por otras prendas que reflejaron el talento de la moda nacional. Para su llegada a la ciudad de Milán eligió un vestido midi de estilo retro de la modista Anaiss Yucra que combinó con unas botas over the knees.

Natalie Vértiz en la Milan Fashion Week

Durante los preparativos de la Semana de la Moda de Milán, la ex reina de belleza, nos adelantó su magistral estilismo elegido para el desfile. Natalie Vértiz lució un fabuloso abrigo de estampado animal print que le otorgaba todo el poder y la fiereza inherente al leopardo.

Al día siguiente, en la pasarela de la Milan Fashion Week, deslumbró con un imponente look protagonizado por un hermoso abrigo hecho de alpaca, un fino material de la más selecta calidad para brillar en el evento. Una pieza luxury que según se puede ver en la página oficial del diseñador peruano Jorge Salinas está valorizado en 2,675.00 dólares (más de 10 000 soles).

En la MFW también la vimos lucirlo con una correa a la cintura, creando un look artístico moderno y elegante que utilizó con un bolso de mano y un peinado sleek.

¿Qué refleja esta colección?

La colección Huaylarsh marca Perú que lució Natalie Vértiz, refleja baile, identidad y tradición al inspirarse en la danza del Huaylas.

"En la ciudad de Junín hay una danza que celebra y agradece a la pachamama en tiempos de siembra, cuya vestimenta se inspira en la flor de la papa en colores vibrantes en un trabajo 100% artesanal de bordado y tejido. Esta colección, Jorge Salinas continúa esta inspiración y tradición en nuevas piezas, manteniendo los materiales y texturas que celebran el patrimonio local y la riqueza natural del Perú, para continuar un legado que trabaja la abundancia", se lee en su cuenta oficial de Instagram.

Sin lugar a dudas, Natalie Vértiz es nuestra gran embajadora de la belleza en el exterior. Esta vez, la modelo deslumbro en la pasarela del Milano Fashion Week.