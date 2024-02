Rafael Cardozo agradece no haberse casado con Cachaza: "Fue lo mejor que me ha pasado"

Tras un año de haber terminado su relación con Cachaza, Rafael Cardozo afirmó que se está atravesando por uno de los mejores momentos de su vida. Hace unos días, reveló que está ilusionado y se encuentra saliendo con una chica, desde hace más de siete meses. Por eso, luego de haber pasado la página, aseguró que fue una buena decisión no haberse casado con su ex pareja.

Como se recuerda, Rafael Cardozo y Carol Reali, conocida como Cachaza, mantuvieron un romance por más de 12 años y, casi al final de su historia de amor, el modelo se animó a pedirle matrimonio. Sin embargo, al cabo de unos meses, sorprendieron al anunciar su ruptura.

En conversación con 'América Hoy', Rafael Cardozo dio fe de la popular frase 'el tiempo lo cura todo' y aseguró que, no haber llegado al altar con Cachaza, fue lo mejor que le pudo haber pasado.

"El tiempo te cura, el tiempo te da respuestas, tal vez fue lo mejor que me ha pasado", dijo el ex chico reality.

Cabe menciona que, el brasileño, reveló que le pidió a Cachaza que le devuelva el anillo de compromiso cuando terminaron su relación.

"Sí, fue lo único que le dije, te puedes quedar con todo, lleva arma tu casita y todo, no te preocupes conmigo. Pero el anillo, yo le había dado una relación, un matrimonio, un compromiso. Yo le dije: 'Devuélveme el compromiso'", relató y afirmó que vendió la joya: "Sí lo he vendido, jamás lo usaría de nuevo. Lo he vendido".