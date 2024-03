¿Lita Pezo volverá a la Quinta Vergara tras su polémica derrota en Viña del Mar? Esto dijo la cantante

Todos los fans de Lita Pezo de mostraron indignados tras el resultado que obtuvo en la gran final de Viña del Mar. Muchos consideran que la cantante debió ganar la Gaviota de Plata, sin embargo, tras su derrota, se pensó que le habían robado los votos. Tras ello, la cantante se pronunció al respecto y trató de calmar las aguas asegurando que esta había sido una gran experiencia, la cual le ayudaría en su carrera artística.

No obstante, a su llegada al Perú, la artista nacional sorprendió a todos sus fans al anunciar que estará de regreso a la Quinta Vergara y explicó la razón de su retorno.

En una entrevista concedida al canal de YouTube de CECI Dover VOCAL COACH, Lita Pezo contó que esta oportunidad que se le ha presentado para volver a la Quinta Vergara, significa una chance de reivindicación y conexión con el público chileno, que anteriormente la había recibido con entusiasmo. Por ello, dio la primicia y reveló reveló, que actuará como telonera en un concierto del dúo Sin Bandera.

" Probablemente, te digo en primicia, que vuelva a Chile a la Quinta Vergara para abrir el concierto de Sin Bandera. Yo agradecida con todo el público chileno porque uno de mis temores era si el público iba a responder o no. (...) Cuando fue mi primer enfrentamiento en la Quinta Vergara decían el nombre de Perú y la gente aplaudió y eso me lleva a agradecerles", contó la cantante.

Esta noticia no solo es importante para Lita Pezo, sino que también lo es para sus seguidores y para el ambiente artístico peruano, que ve en ella a una representante del talento nacional en el extranjero.

Como se mencionó, a pesar de no haber conseguido la Gaviota de Plata, Lita Pezo se mostró optimista y aseguró que esta experiencia le permitirá seguir creciendo en su carrera artística.

"Amigos lindos, quiero agradecer de todo corazón a todo el apoyo que me han dado hasta el último momento, de verdad, muchísimas gracias. Esto es un concurso y todo puede pasar, es algo que desde muy chiquita ya estoy acostumbrada, pero eso no nos define. Un concurso no ganado, no nos define. Voy a seguir luchando por mis sueños, por mí, por mi familia y por toda la gente que ha confiado en mí desde un inicio", puntualizó Lita Pezo en sus redes sociales.