¡Llora de impotencia! Patricio Parodi y Luciana Fuster protagonizan desgarradora despedida en aeropuerto

Llegó el día en que Luciana Fuster tuvo que emprender viaje a Tailandia para cumplir con sus funciones como Miss Grand International. La reina de belleza estará fuera de nuestro país por tres meses y regresará en octubre. Por esta razón, el último 30 de marzo, la modelo y Patricio Parodi protagonizaron una conmovedora despedida en el Aeropuerto Jorge Chávez, puesto que permanecerán separados por buen tiempo.

A través de sus redes sociales, el popular 'Pato' le dedicó un emotivo mensaje que conmovió a todos sus seguidores.

Como parte de su reinado, Luciana Fuster tiene que cumplir con una serie de actividades en Tailandia, donde permanecerá tres meses. La ex chica reality se ha mostrado muy emocionada con ello, sin embargo, significa que tuvo que separarse de Patricio Parodi y continuar su relación a distancia.

Por esta razón, la parejita protagonizó una triste escena en el aeropuerto cuando se despedían, pues se dijeron adiós y no se volverán a ver hasta después de un periodo. Mediante las redes sociales, el modelo le dedicó unas palabras de despedida donde expresó cuanta falta le hará durante todo este tiempo.

"Reina de mi vida todavía no despegas y yo ya te ando extrañando muchísimo, se que me harás mucha falta pero se también que es por un tiempito. Te amo con todas mis fuerzas", escribió Parodi en su Instagram.

Durante una entrevista con 'América Espectáculos', la exchica reality contó que muy pronto entregará su corona de Miss Grand y reveló que será algo difícil ya que se ha encariñado con su "más grande tesoro".