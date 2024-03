¡Lo amenaza! Yiddá Eslava asegura que tiene pruebas de infidelidad de Julián Zucchi

15/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yiddá Eslava se hartó de las declaraciones de Julián Zucchi y se mantuvo firme en su postura al asegurar que fue víctima de una infidelidad. Como se recuerda, recientemente, el argentino salió al frente a defenderse y negar las acusaciones en su contra. Por el contrario, aseguró que no traicionó a la madre de sus hijos.

Sin embargo, ahora la actriz peruana desmintió al excombatiente y sorprendió a todos al asegurar que tienes pruebas que confirmarían la traición de su expareja.

¿Qué dijo?

Durante una entrevista que brindó, vía telefónica, para un conocido programa de espectáculos, Yiddá Eslava no se quedó callada y aseguró que su expareja no le fue infiel con Sandra Abellón, sino con otra mujer, con quien conversaba a través de un otro perfil en privado."Yo vi un mensaje de una chica que no es Sandra, es otra chica. Un 8 de agosto, en las casas había cámaras, él me apaga las cámaras de la casa y era la única que yo tenía de Argentina . Le escribo y me dice que lo desenchufó porque un amigo lo visitó y estaba hablando cosas personales".

"Él me responde a las 4 a.m. de Argentina y me manda una foto de su amigo para que vea que está ahí. Luego me manda una foto con los pies en la tv para que vea que está en casa y me pareció raro porque no le pedí, ni dudaba", agregó.

Asimismo, la actriz continuó detallando cómo descubrió la infidelidad de Julián Zucchi.

"Vuelvo a ver un mensaje efímero y la chica escribe 'Ay, si vas a ser un Instagram falso, ponle una imagen de un perrito para creerte que es verdadero'. Chapé el celular y me bastaron 3 horas. Descubro el Instagram falso, vi el gps de Google Maps, hilé los mensajes y listo", relató Eslava.

Tiene pruebas

En medio de estas declaraciones, Yiddá Eslava confesó que tiene pruebas de que Julián Zucchi tuvo intimidad con otra mujer.

"Tuvieron lo que tuvieron y también tengo pruebas de eso y de que tomaron vino. Su papá sabe bien que es verdad porque me escribió. Yo tengo pruebas. Tengo un audio de Julián declarándolo ", indicó.

Como se mencionó, después del ampay que protagonizó Julián Zucchi, Yiddá Eslava rompió su silencio y confesó que el actor le fue infiel en Argentina. Tras ello, la artista nacional aseguró que tiene pruebas de la infidelidad del padre de sus hijos.