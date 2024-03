Julián Zucchi: ¿Cómo reaccionó el actor después que Yiddá Eslava lo acuse de ser infiel?

Yiddá Eslava remeció el mundo del mundo del espectáculo, la tarde de ayer, al revelar que Julián Zucchi le fue infiel en uno de sus viajes a Argentina. Horas más tarde, la actriz también contó cuál fue la reacción de su expareja después que lo expuso en televisión nacional.

La actriz se presentó en un conocido espacio de espectáculos la tarde de ayer para defenderse de la ola de críticas que le llegaron tras revelar la infidelidad de Julián luego de haberse separado hace cinco meses.

En otro momento, comentó que si decidió exponer la infidelidad de Julián fue porque en redes sociales la estaban haciendo quedar como "dolida" y se sentía incómoda con ello.

Y en esa misma línea, dijo que esperaba una mejor comunicación por parte de Julián, ya que cuando ella oficializó su relación con el fotógrafo, Ángel Fernández, fue la primera en comunicárselo.

"Yo fui la primera en llamarlo a decirle que estaba saliendo con una persona, yo no quería que se entere por los medios. Él tuvo muchas oportunidades para no chancarme, yo me porté súper bien con él, me parece muy injusto", agregó.