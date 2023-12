¡Lo confirmó! Samahara Lobatón responde fuerte y claro sobre si está embarazada de Bryan Torres

La periodista de espectáculos, Magaly Medina, le preguntó de manera directa a la influencer peruana, Samahara Lobatón, si estaba embarazada de su actual pareja, el cantante Bryan Torres.

En la última edición del programa 'Magaly Tv La Firme', la hija de Melissa Klug se comunicó por videollamada con la popular 'Urraca' para negar que Youna se haya comunicado con ella o con su entorno. Esto en la disputa mediática sobre su menor hija.

Al finalizar su descargo, Magaly Medina realizó una interrogante que no tenía nada que ver con el tema de la entrevista, pero ella aseguraba que eran fuertes rumores que si o si tenía que descartar.

Ante dicha pregunta, la hija de Abel Lobatón respondió fuerte y claro: "No, no estoy embarazada" , dijo y luego soltó una carcajada que evidencia que dichos rumores son totalmente falsos.

Previo a dicha interrogante, la hermana de Melissa Lobatón contó los motivos por los que tiene bloqueado a Yonathan Horna más conocido como 'Youna', pues considera que su relación como padres ya no es sostenible y siempre discuten, lo cual no les hace bien a ninguno de los dos.

Por ello, de acuerdo a lo que señaló en el programa de Magaly Medina, le envió el número de teléfono de la persona que cuida a la menor para que comunique por ese medio.

"Yo sí lo tengo bloqueado porque no es sano para ninguno de los dos el tipo de relación que tenemos. No voy a permitir que el padre de mi hija me insulte, mi humille y diga que soy mala madre por interno y en televisión nacional", comentó