¡Lo desmiente! Ricky Trevitazo difunde audios del creador de Skándalo donde asegura que no necesita dinero

31/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ricky Trevitazo está en el ojo de la tormenta desde que el creador de Skándalo, Roly Ortiz, hiciera una serie de revelaciones donde lo acusó de agresor. Asimismo, el productor musical le reclamó por haberse adueñado del nombre de la agrupación.

Además, reclamó los derechos de autor, ya que no solo le corresponde, sino que también se encuentra necesitado de dinero por una enfermedad que lo está afectando gravemente.

"Lo único que estoy reclamando son mis derechos, nada más y porque ellos no tienen el derecho de apropiarse de lo que es mío. A mí me costó años de sufrimiento y en esto cinco años que me queda de vida, quiero dejarle lo mejor a mis hijos, yo ahora no tengo dinero porque con las operaciones me he quedado sin plata ", dijo Roly Ortiz en comunicación con América Hoy.

Lo desmiente

Tras estas declaraciones, el cantante sorprendió al difundir unos audios donde se le escucha al productor contradiciendo sus acusaciones. En este material, Roly Ortiz autoriza que Ricky Trevitazo y sus compañeros trabajen con las canciones de Skándalo.

"No les prohíbo que utilicen mi esto (canciones y nombre del grupo) porque ustedes tienen sus hijos y gracias a Dios a mí no me falta (dinero), supe pensar y tengo ese talento. Yo no necesito en realidad apoyo de ustedes, porque yo ya tengo mi vida asegurada. Yo vivo tranquilo, tengo mi dinero. Si ustedes pueden vivir de lo que yo hice, háganlo, no me afecta ", se le escucha decir.

En un segundo audio, Roly Ortiz se muestra indignado con Ricky Trevitazo por no haberlo llevado a Europa con su gira con Luigui Carbajal como Skándalo.

"No es justo (...) Me ha llegado al p** que se lo lleven a Chikiplum a Europa y que a mí no me hayan dicho a para ir porque una cosa es que chambeen acá, no tengo ningún problema porque gracias a Dios tengo mis monedas (...) Me ha dolido como mi** que no me lleven a Europa y que se lleven a sus músicos y demás y no a mí que soy el creador", dice Roly Ortiz bastante alterado.

Llora por sus hijos

Ricky Trevitazo rompió en llanto al revelar que sus hijos están siendo víctimas de bullying luego de ser tildado de agresor por el creador de Skándalo.

"Yo tengo 5 hijos, 3 están en la universidad, algunos de ellos están siendo víctima de bullying estando en la universidad, mi hijo de 14 años también, tengo una pequeña de 8 años que es el amor de mi vida, le vienen diciendo cosas en el colegio. Me da pena que me pregunte si yo soy malo, yo no soy la persona que están tratando de poner ante ustedes", aseguró.

Como se mencionó, Ricky Trevitazo se cansó de las acusaciones de hizo el creador de Skándalo en su contra y sacó a la luz unos audios donde lo desmiente.