¡Destrozado! Ricky Trevitazo rompe en llanto al revelar que sus hijos sufren bullying tras ser acusado de agresor

Ricky Trevitazo se encuentra en el ojo de la tormenta luego de las fuertes acusaciones que ha realizado Roly Ortiz, creador de Skándalo, puesto que reveló que se vio obligado a expulsar al cantante de la agrupación por que era demasiado agresivo.

El productor musical mencionó que el cantante agredía a Luis Sánchez, a su hermano Ronald y a Luigui Carbajal. Además, precisó que humillaba a otros integrantes.

Ante estas declaraciones, Ricky Trevitazo negó haber tenido ese comportamiento mientras era parte de Skándalo. El cantante no descartó que haya habido diferencias entre sus compañeros, pero aclaró fue producto de su convivencia como grupo.

Luis Sánchez, frente a Ricky, negó las acusaciones de Roly Ortiz, resaltando que jamás recibió constantes agresiones tales de su amigo y cantante. "Es mentira, nunca me encontró llorando (como él dijo)", recalcó.

Por otro lado, Ricky Trevitazo rompió en llanto al revelar que sus hijos están siendo víctimas de bullying luego de ser tildado de agresor por el creador de Skándalo.

"Yo tengo 5 hijos, 3 están en la universidad, algunos de ellos están siendo víctima de bullying estando en la universidad, mi hijo de 14 años también, tengo una pequeña de 8 años que es el amor de mi vida, le vienen diciendo cosas en el colegio. Me da pena que me pregunte si yo soy malo, yo no soy la persona que están tratando de poner ante ustedes", aseguró.