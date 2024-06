¡Lo mandó a la friendzone! Belén Estévez niega romance con congresista pese a ampay: "Solo es mi amigo"

Belén Estévez vuelve a dar que hablar luego que pasaran algunos días del ampay que emitió el programa de Magaly Medina donde se le veía en salidas con el congresista Diego Bazán de Renovación Popular.

Aquella vez, las cámaras del magazine de la 'Urraca' lograron conversar con la bailarina argentina para conocer sus impresiones sobre dichas imágenes. La exintegrante de "El gran show" señaló que todo iba bien entre ambos y que salían desde tiempo atrás, tal como lo dejó en claro el informe.

Ahora, Belén Estévez brindó una entrevista a Trome donde dio nuevos detalles de su vida amorosa. Grande fue la sorpresa cuando la bailarina aseguró estar soltera a pesar de las imágenes donde se le vio junto al padre de la patria Diego Bazán.

La consulta surgió debido a que dentro del portal Wikipedia figuraba que ambos eran pareja luego de lo que se difundió a través del show de Magaly Medina. No obstante, la exintegrante de "El gran show" aclaró que entre ellos solo existe una sincera amistad y que sigue esperando a la persona correcta para poner conformar una familia.

"¿Es en serio? Qué gracioso, ¿Cómo van a poner que es mi pareja? Eso no es así, Diego es un buen amigo y no he dicho nada más, porque no hay nada más que amistad. Es atento, amable. Diego es mi amigo, un caballero", indicó al citado medio.