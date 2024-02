¡Los denuncia! Shirley Arica es discriminada en discoteca y les lleva policías: "Me han tratado mal"

Shirley Arica se encuentra en el ojo de la tormenta, al protagonizar un incómodo momento en una discoteca del sur. La modelo denunció haber sido discriminada, en dicho recinto, al negarle el ingreso y haber recibido malos tratos.

La popular 'chica realidad' llegó al lugar acompañada de una amistad, sin imaginar, que sería impedida de ingresar. Por ello, no dudó en recurrir a la policía y sentar la denuncia por discriminación. Pidió que este centro nocturno sea clausurado.

Un conocido programa de espectáculos mostró las imágenes, donde se puede ver el tenso instante que se vivió porque el personal de seguridad, le impidió a la modelo, el ingreso a la discoteca. Por ello, Arica insistió en ingresar, pero le indicaron que la discoteca estaba llena en su totalidad.

"No me dejan entrar a la discoteca. Hemos querido pagar la entrada, pero nos han discriminado. Nos han tratado mal , estamos pidiendo el libro de reclamaciones y no nos lo quiere dar. Han dejado entrar a todos mis amigos, menos a mí. A mi amigo le han dicho que es gay, y por eso no lo dejan pasar", sostuvo la exchica reality.

Ante este escenario, Shirley Arica acudió a la comisaría del lugar para sentar la denuncia, y solicitar el cierre de dicha discoteca.

Por otro lado, Shirley Arica fue consultada por la 'encerrona' que protagonizó con los futbolistas: Christian Cueva, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún. La modelo explicó que solo fue una reunión y que no tuvo intimidad con ninguno de ellos.

"No he tenido ningún trío con nadie. Nunca he tenido un trío de hecho (...) He visto las noticias y obviamente me he quedado como que en shock, me he molestado porque no ha sido así. Simplemente, dije que había estado en una reunión privada con ciertos futbolistas que había conocido", aclaró la 'chica realidad'.