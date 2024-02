Ducelia Echevarría jura que no sabía que su galán es casado: "No soy el FBI, me dejé llevar"

20/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ducelia Echevarría decidió pronunciarse tras el ampay que protagonizó con su nuevo galán, el empresario George Jaico, quien tiene esposa e hijo, y convive con ellos. Sin embargo, la modelo aseguró que no tenía conocimiento de que el susodicho es casado. Como se sabe, el programa 'Magaly TV: La Firme', expuso unas imágenes donde se le ve a Ducelia besándose apasionadamente con el hombre en cuestión.

No sabía que era casado

La conductora de 'Préndete' sorprendió al revelar que no estaba enterada del estado civil de su nuevo saliente, pues no lo investigó.

"Yo estaba conociendo a esta persona, cuando dos personas deciden conocerse se inicia algo bonito y yo simplemente no soy el FBI para ir investigando. Me dejé llevar, sí mantuve una relación con él, salimos, nos estuvimos conociendo (...) Quería darme la oportunidad, no hago el papel de FBI, no soy una chica tóxica, no ando investigando a la persona con la que salgo, ando conociendo poco a poco", dijo.

De se modo, contó que llevaba un corto tiempo conociéndolo y que compartían pocas cosas juntos. Aclaró que se veían de vez en cuando y que prefiere pasar tiempo con su hija.

"Yo lo estaba conociendo, poco a poco, he aprendido a no ir de golpe a todo. Lo que he vivido con él, no tengo idea de lo que él hacía después. Me voy a mi casa y a partir de ese momento yo no sé nada. Los pocos momentos que hemos compartido, me deja en mi casa, me voy y listo. Lo vengo conociendo desde el año pasado, diciembre", detalló.

Se aleja del empresario

Ducelia Echevarría aseguró que, tras ver las imágenes de su saliente, decidió ponerle punto final a esta situación y se alejó de su galán.

"Los fines de semana son sagrados para mí y para mi hija, los momentos que comparto con él han sido pocos (...) Yo cuido el tema de mi imagen, he aprendido a mantener las cosas detrás hasta que esté al 100% segura (...) Yo no estoy bien, se me viene una semana complicada, pero estoy aquí fuerte porque he pasado por varias cosas, sé que no hice nada malo y no tengo por qué huir", puntualizó.

Enfatizó en que conoció a George Jaico, en uno de sus shows, pero aclaró que esta relación quedó atrás.

"Yo voy a los shows que a mí me contratan, cumplí con mi trabajo y después de eso me fui. Los shows fueron con Zumba. Yo lo conocía de alguna manera haciendo mi trabajo. Lo estuve conociendo (no va más mi relación), tiempo pasado y listo", finalizó.

Finalmente, Ducelia Echevarría decidió salir al frente para aclarar el ampay que protagonizó con el mencionado galán y aseguró que no sabía que el empresario era casado.