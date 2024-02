Christian Cueva: La vez que 'El valor de la verdad' de Shirley Arica no salió al aire por hablar de futbolistas peruanos

El nombre de Shirley Arica ha vuelto a cobrar relevancia en los medios de comunicación, ya que a raíz de la separación de Christian Cueva y Pamela López, muchos recordaron que 'El valor de la verdad' de la 'Chica realidad' no salió al aire por presuntamente hablar de varios futbolistas de la Selección Peruana.

En aquella ocasión, el programa emitido por Latina era uno de los más sintonizados de la televisión peruana ya que revelaba los más oscuros secretos de los personajes de la farándula. En ese sentido, muchos esperaban que Shirley desenmascare a algunos seleccionados peruanos que fueron mencionados en la promoción, tales como Advíncula, Cueva y Yotún.

Por aquellos días, el programa que era conducido por Beto Ortiz tenía como costumbre emitir promociones poco antes del sábado (día en que se transmitía el programa completo), pero con la participación de Shirley Arica pasó algo extraño.

Unas horas después que el video promocional sea lanzado al aire y redes sociales, sorpresivamente fue eliminado de todas las plataformas, lo que hizo sospechar que el programa no sería emitido.

Ante esto, Beto Ortiz brindó unas declaraciones a diario Trome en el que explicó que el programa de la 'Chica realidad' habría generado disputas entre algunas gerencias del canal de San Felipe, ya que en ese entonces Latina tenía los derechos para transmitir algunos partidos amistosos de la Selección.

En ese entonces Magaly estaba retirada de la televisión, pero declaró para un medio e indicó que el programa de Shirley habría interferido en los intereses comerciales del canal de San Felipe.

"Todo eso (el programa) no lo vamos a ver. Parece que a Beto le dijeron 'eso no va'. ¿Por qué creen ustedes? Como periodista y extrabajadora de Latina, se los voy a contar. Acuérdense que a mí, por haber puesto un comentario sobre Guerrero, en las redes sociales, me sacaron del aire", comentó.