Luciana Fuster emocionada por conocer la casa de Hannah Montana: "Se lo debía a 'Lulu' de 8 años"

Luciana Fuster se mostró emocionada y casi rompe en llanto al lograr conocer en persona la casa donde se grabaron las escenas de una de sus series preferidas de la adolescencia, Hannah Montana.

Como se recuerda, la Miss Grand International 2023 se encuentra en un viaje por Estados Unidos al lado del amor de su vida, el participante de 'Esto es Guerra', Patricio Parodi, por lo cual llegaron hasta Malibú, en el estado de California.

A través de sus redes sociales, la modelo peruana decidió compartir con todos sus seguidores una serie de fotos que logró tomarse en el frontis de la casa más popular que siempre quiso conocer desde sus ocho años de edad. Es así como en una de las imágenes se la ve recorriendo una playa que está al frente del citado recinto.

"Generación Hannah Montana, no están preparadas para esto", se lee en la descripción que realizó la reina de belleza, acompañada del tema 'The Best Of Both Worlds' de la serie de Miley Cyrus.