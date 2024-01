¡Destruidas! Luciana Fuster impacta al mostrar el daño en sus orejas por aretes inadecuados

La reconocida modelo y exchica reality Luciana Fuster ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al compartir el impactante estado de sus orejas, el resultado de usar aretes grandes e inadecuados durante sus constantes compromisos y presentaciones desde su participación en Miss Grand International.

Luciana Fuster, quien ha deslumbrado en diversos eventos y viajes con su presencia, reveló a través de sus historias de Instagram el impactante estado de sus orejas. La modelo confesó que las heridas en sus orejas se intensificaron recientemente debido al uso constante de aretes que, aunque elegantes, resultaron ser inadecuados y perjudiciales para su salud auricular.

Y es que debido a su participación en el certamen de belleza Miss Grand International, la enamorada de Patricio Parodi se vio en la necesidad de usar aretes grandes y llamativos para cumplir con los estándares de elegancia y glamour del mundo de la moda y la belleza.

Sin embargo, el precio de esta elección estética ha dejado sus orejas con evidentes signos de desgaste, algo que la modelo decidió compartir de manera franca y abierta con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Durante su último viaje con Patricio Parodi, Luciana decidió mostrar el impacto real de sus aretes en sus orejas. En una de sus historias de Instagram, reveló el estado "destruido" de sus orejas, confesando que ya había experimentado problemas similares durante su participación en Miss Grand International, donde las heridas resultaron ser horribles.

Orejas de Luciana Fuster destruidas por aretes.

"Otra cosa, se me destruyeron de nuevo las orejas por estar usando aretes inadecuados. Los mismos que me pasó en Vietnam, que se me hicieron heridas horribles. Los usé en Año Nuevo y ahora están así", compartió Luciana Fuster, destacando la incomodidad y el sacrificio en el mundo de la moda y la belleza.