¿Luciana Fuster manda indirectas de desamor a Patricio Parodi?: "No han pasado dos semanas y ya me olvidaste"

Luciana Fuster ha vuelto a acapara titulares tras confirmar su separación de Patricio Parodi. Ambos disfrutan su vida por separado. Recientemente la Miss Grand International, sorprendió al cantar canciones de desamor en un concierto, interpretadas como indirectas hacia su ex.

Luciana Fuster regresó al Perú hace unos días y una de sus primeras acciones fue anunciar públicamente el fin de su relación con Patricio Parodi.

Los rumores de una ruptura ya eran fuertes, y con el comunicado, ambos confirmaron lo que muchos sospechaban. Desde entonces, ninguno ha hablado sobre el tema y ambos evitan preguntas al respecto.

El pasado sábado 13 de julio, Luciana Fuster asistió al Anfiteatro del Parque de la Exposición para el concierto de su amiga Corina Smith. Allí, disfrutando su soltería, cantó varias canciones de desamor, lo que fue interpretado como indirectas hacia Patricio Parodi.