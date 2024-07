Luciana Fuster sorprende con drástico cambio de look tras romper con Patricio Parodi ¿Cerrando ciclos?

06/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo y actual Miss Grand Perú 2023, Luciana Fuster, ha captado la atención de sus seguidores y del público en general al hacer una aparición pública con un radical cambio de imagen. Esta radical medida llega poco después de que anunciara el fin de su relación con el reconocido chico reality, Patricio Parodi. ¿Está cerrando ciclos con este sorprendente nuevo look?

Luciana Fuster terminó con Patricio Parodi

Luciana Fuster y Patricio Parodi, una de las parejas más seguidas en el mundo del entretenimiento peruano, han decidido poner punto final a su romance. La noticia, que sorprendió a muchos de sus seguidores, fue confirmada por ambos a través de sus redes sociales.

En un mensaje emotivo, Luciana Fuster compartió: "Como ya muchos imaginaban, 'Pato' y yo tomamos la decisión de terminar la relación. El cariño, respeto y agradecimiento mutuo van a estar siempre presentes".

Por su parte, Patricio Parodi también se pronunció sobre la separación, destacando el respeto y el cariño que aún se tienen mutuamente.

Luciana Fuster se cambia de look

En su primera aparición pública tras el anuncio de la ruptura, Luciana Fuster eligió el set de 'Mande quien mande' para mostrar su transformación personal.

Su cabello, ahora teñido de rojo, capturó la atención de los espectadores y compañeros de programa por igual. Durante la secuencia de moda, Luciana Fuster demostró estar cerrando ciclos con este cambio de imagen, marcando una nueva etapa en su vida.

Luciana Fuster expresó su satisfacción con su nueva apariencia: "Yo estoy feliz de regresar a mi Perú hermoso. Tenía muchas ganas de estar por aquí y ahora con nuevo look. Sorprendidos todos, me encanta, y ahora que lo veo en cámaras, me gusta más todavía".

Aunque no abordó directamente el tema de su separación con Patricio Parodi en el programa, su energía positiva y renovada fue evidente para todos los presentes.

¿Luciana Fuster ya tiene nuevo pretendiente?

Tras el anuncio de su separación, los rumores sobre la vida amorosa de Luciana Fuster no se han hecho esperar. Recientemente, una fotografía compartida en redes sociales la mostró junto a un misterioso galán durante un viaje a República Dominicana.

El joven en cuestión fue identificado como Edwin Sala, jefe de prensa del Mister Universe 2023 y amigo cercano de la Miss Grand Perú 2023.

La imagen, tomada hace un mes durante un evento de belleza en República Dominicana, fue suficiente para desatar especulaciones sobre un posible nuevo romance en la vida de Luciana Fuster.

Aunque ni Luciana Fuster ni Edwin Sala han comentado públicamente sobre la naturaleza de su relación, la fotografía y los comentarios del joven han alimentado las especulaciones entre los seguidores de la modelo peruana.

Sin duda, Luciana Fuster continúa siendo una figura central en la escena del entretenimiento peruano, no solo por su participación en concursos de belleza y programas de televisión, sino también por los constantes cambios de look que se realiza.