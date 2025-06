Darinka Ramírez NIEGA haberse aprovechado de la fama de Jefferson Farfán: "Me he mantenido en silencio"

Darinka Ramírez vuelve a encender la polémica en la farándula local tras negar tajantemente haberse aprovechado de la fama de Jefferson Farfán, a un día de lanzar duras confesiones sobre su vínculo con el padre de su menor hija en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV).

La influencer dejó en el "ojo de la tormenta" a la 'Foquita' Farfán el último domingo 1 de junio tras no solo acusarlo de "padre ausente", querer "ocultar a su hija" mandándola de viaje al extranjero e incluso revelar detalles sobre la presunta agresión psicológica de la que asegura haber sido víctima frente a su pequeña, sino que esta vez, Darinka sorprendió al lanzar un inesperado mensaje en el programa 'La Noche Habla'.

En el espacio televisivo y en conversación con Tilsa, Ric La Torre y Tracy, la joven no dudó en responder a una serie de preguntas que no salieron al aire en 'El Valor de la Verdad', entre ellas una que dejó desconcertados a todos y que esperaban sea respondida en vivo.

"¿Te aprovechaste de la fama de Jefferson Farfán?", fue la interrogante que Darinka Ramírez no dudó en contestar con un rotundo "NO". Ello fue corroborado por el polígrafo como verdad.

La influencer aprovechó en dejar en claro que nunca fue su intención verse involucrada en un escándalo mediático con Farfán y de haber querido sacar provecho a su situación con el exfutbolista lo habría hecho desde un inicio y no tendría por qué haber callado por tanto tiempo.

Darinka Ramírez también se animó a resaltar que desde que se enteró de su embarazo trató de mantener todo en reserva para evitar problemas con Jefferrson Farfán, a pesar de que se ha convertido en el punto de una serie de duras críticas y cuestionamientos por parte de los seguidores del hijo de Doña Charo.

"Desde que me enteré del embarazo. Yo creo que si una persona es aprovechada, lo hace desde un principio. Yo me he mantenido en silencio, a pesar de que hablaban cosas buenas y malas de mí. Y yo jamás salí. Recién salí a la luz cuando él hace su comunicado, dejándome mal como mamá", expresó en 'La Noche Habla'.