Luigui Carbajal sobre su relación con Dorita Orbegoso: "Lo único que rescato es que facturé"

08/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luigui Carbajal vuelve a remecer la farándula nacional tras no dudar en dar una entrevista donde da a conocer más detalles sobre cómo fue su pasada relación con la bailarina Dorita Orbegoso y decidió minimizarla por respeto a su actual esposa Diana Castro.

¿Minimiza a Dorita?

Ante la interrogante de si el romance que mantuvo con Dorita fue algo bueno o no para su vida, el integrante de Skandalo tuvo una respuesta sorprendente donde no destacó el amor que alguna vez le tuvo durante el 2012, cuando inició todo y se mantuvieron durante tres años como la pareja más famosa de su tiempo.

"Marcó para bien porque facturé, es lo único que podría rescatar de eso. No quisiera hablar de otras personas por respeto a mi esposa", expresó en 'Café con la Chévez'.

Además, Carbajal recordó la vez en que intentaron volver a juntarla con Dorita en un episodio de 'La Casa de la Comedia' y afirmó que, si le incomoda un poco, estar cerca de su expareja por lo que se pueda especular, sobre todo cuando él ya está en otra etapa de su vida y se encuentra "actualmente feliz con su esposa".

"Cometí el error de hablar porque la invitaron al programa donde yo trabajo, comenté sobre lo que podía pasar si ingresaba al elenco y se empezaron a decir cosas, refrescaron un poco eso y no fue bueno porque a mi esposa la incomodó", comentó, recalcando que con su ex prefirieron mantenerse alejados.

Le respondió a Dorita Orbegoso

Como se recuerda, no sería la primera vez en que Luigui hace referencia a su antiguo romance con Dorita, ya que anteriormente decidió salir al frente y responderle por acusarlo de haberle hecho mucho daño cuando estaban juntos.

"No sé de qué daño habla, es más, no debería ni responderle. Lo que sucede es que hay personas que tratan de decir estas cosas para tapar las cosas malas que hicieron. Si empiezo a remover la arena y retroceder el pasado [...] la persona que quedará mal puede ser ella", dijo.

"El diablo te va a tentar"

En anteriores ocasiones, el cantante peruano detalló que se encuentra en la búsqueda de que un bebé alegre más su matrimonio, ya que tiene mucha ilusión de ser papá nuevamente.

Asimismo, al abordar la cuestión de las tentaciones en un matrimonio, el exintegrante de 'Recargados de Risa' reflexionó sobre las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la atracción física.

"Los hombres somos animales y actuamos por instinto, y las mujeres son más sentimentales. Trato de no faltarle el respeto a mi esposa y no mirar porque la vista jala. El diablo siempre te va a tentar, pero un hombre también puede decir 'no'", señaló.

De esta manera, el cantante e y ex Skandalo sorprendió a todos al revelar que del romance que tuvo con Dorita Orbegoso solo pudo 'facturar' y que prefiere dejarla en el pasado por el bien de su actual matrimonio.