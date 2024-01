Macarena Vélez revela que habló con Said Palao tras volver a 'Esto es Guerra' ¿Qué dirá Ale Baigorria?

Alejandra Baigorria y Said Palao están muy entusiasmados por iniciar con los preparativos de su boda tras la romántica pedida de mano durante su viaje a Tailandia. Sin embargo, la nueva temporada de 'Esto Es Guerra' trajo consigo personajes del pasado, siendo Macarena Vélez, la ex del modelo, una de las que causó revuelo con su ingreso.

Tras su polémico ingreso al reality conducido por Johanna San Miguel, Renzo Schuller, Katia Palma y Cristian Rivero, la popular 'Chica Tulum' se animó a contar lo que habló con su expareja, quien se sorprendió al verla nuevamente en el set.

Según dijo, no tuvo problemas en aceptar volver al programa puesto que ya pasó bastante tiempo desde que terminaron su relación y además, solo tiene los mejores recuerdos de aquella etapa.

"No (dudé en aceptar en EEG por él). Ya pasó tiempo, me llevo lo mejor y le deseo lo mejor también. Hemos tenido mucho tiempo de relación, me llevé bien con su familia, nos llevamos bien", dijo inicialmente a 'América Espectáculos'.