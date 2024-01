Melissa Paredes: ¿Qué hará con el anillo de compromiso que le dio Anthony Aranda?

Este último fin de semana, Melissa Paredes sorprendió al mundo del espectáculo al anunciar en fin de su relación amorosa con Anthony Aranda, quien, hace aproximadamente un año, le propuso matrimonio en su viaje a Disneyland. Ahora que terminaron ¿Qué hará la modelo con el anillo?

Luego de más de dos años de romance y una romántica pedida de mano en un parque de diversiones de ensueño, la pareja decidió tomar caminos separados.

Esta situación ha dejado con un mar de dudas a sus seguidores, quienes recientemente se preguntaron qué hará la actriz peruana con la sortija que le entregó su expareja con motivo de sellar su amor eternamente.

Y es que, todo indicaría que la popular 'Patty' de 'Al Fondo Hay Sitio' ya tendría muy bien pensado los pasos que seguiría ante este hecho.

Así pues, se conoció que la modelo, según una pasada entrevista a un programa de espectáculos, optó por devolver el anillo que su expareja y padre de su única hija, Rodrigo 'Gato' Cuba, le dio cuando ambos mantenían un sólido romance.

Por otro lado, reveló que el primer anillo de compromiso que le dieron aún lo conserva debido a que no logró venderlo a un precio que le pareciera atractivo.

"En realidad, he intentado venderlo (por el primer anillo), pero me quisieron dar muy poco y no vale la pena, mejor lo tengo guardado", agregó.