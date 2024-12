Madre de Alejandra Baigorria protagoniza bochornoso incidente en conocido restaurante: "¡Quiero mi plata!"

Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, fue protagonista de un bochornoso incidente en su visita a un conocido restaurante limeño, llegando incluso a ponerse "faltosa" con el mesero al momento de exigir su dinero de regreso.

Durante la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió un informe en el que aparece la madre de Alejandra Baigorria al interior de un restaurante, ubicado en la ciudad de Lima.

Si bien Medina dijo desconocer el estado de Alcalá, las imágenes difundidas muestran como la exmodelo se ponía agresiva cada vez que le hablaba a un hombre que, al parecer, se encargaba de la seguridad del local.

Es así que, al ver que la mujer de más de 40 años llegó a empujar a uno de los trabajadores del lugar, personal de seguridad del local, en conjunto con el Serenazgo, no tuvo mejor opción que interceder para que la situación no llegará a mayores.

No obstante, se puede oír como Verónica le grita una serie de cosas a la persona que intentaba calmarla, exigiendo que le devuelvan su dinero, además de asegurar con palabras agresivas que no se encontraba bajo los efectos del alcohol.

"Mírame, yo no soy estúpida, ¿Ok? Se acabó, quiero mi plata (...) No se lave las manos (Señora, no levante la voz) A mí no me calle ¿Ok? Quiero mi plata (¿Usted está mareada?) ¿Mareada? Mareada tu vieja", se le oye decir a la mamá de la popular 'Gringa de Gamarra'.