¡Terror en La Victoria! Sujetos intentaron atacar con CUCHILLO a serenazgo para acabar con su vida

26/11/2024 / Exitosa Noticias / Policial

Un hecho sumamente estremecedor se vivió durante las primeras horas de este martes 26 de noviembre. En el distrito de La Victoria, la vida de un agente de serenazgo corría peligro, luego de que inescrupulosos sujetos lo amenazaron de muerte e intentaron atacarlo con un prominente cuchillo.

Sujetos intentan matar a sereno

De acuerdo a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, el suceso tuvo lugar en el cruce de la avenida Aviación y Bausate y Meza. En tales circunstancias, dos personas, en aparente estado de ebriedad, se encontraban lanzando improperios en la vía pública, portando el arma blanca con suma irresponsabilidad.

Al percatarse de esta situación, un sereno de la zona, cumpliendo sus funciones, se aproximó para intentar reestablecer el orden. Por desgracia, uno de estos malhechores se fue contra él y le colocó el cuchillo muy cerca al cuello. Aterrado, se quedó inmóvil, e intentó persuadir al sujeto para evitar sufrir algún tipo de ataque letal.

"Saca la vuelta, que te voy a matar", fue lo que le habría mencionado el agresor en ese preciso momento. La tensión abarcaba por completo al trabajador municipal, debido a que el arma se encontraba frente a él.

Grupo terna intercepta a criminales

No obstante, ninguno de estos individuos se imaginó que los agentes de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana (Grupo Terna) se encontraba cerca a estas inmediaciones. De inmediato, el Escuadrón Verde los redujo y pudo alejar del peligro tanto al sereno como a los transeúntes.

Al ser detenidos, los sujetos fueron identificados como Jorge Iriarte Martínez, alías 'Chaveta', y Víctor López Pisfil, alías 'Machete'. Según la Policía Nacional del Perú, ambas personas cuentan con un amplio prontuario.

"El equipo, inmediatamente, procede con la intervención en flagrante delito, porque estaban poniendo en peligro la vida de los ciudadanos y los serenos", mencionó el el coronel PNP Carlos López Aedo, jefe del Escuadrón Verde.

Sujetos intentaron justificarse por sus actos

Al verse inmersos en una grave situación, 'Chaveta' y 'Machete' intentaron explicar porqué actuaron de esta forma. Por su parte, Iriarte argumentó que reaccionó así porque, al estar bajo los efectos del alcohol, creyó que había una pelea y quiso protegerse. "Me he confundido, porque he querido salvarme, de repente".

En cuanto a López, aceptó que le faltaron el respeto a las autoridades, por lo que se disculpó con ellos por lo ocurrido. No obstante, ambos fueron trasladados a la comisaria del sector, en donde se encuentran detenidos para ser puestos a disposición del Ministerio Público, a fin de que sean procesados por una tentativa por homicidio.