Magaly arremete contra Tilsa Lozano por subir de peso: "No engañes a tu público"

Magaly Medina se volvió a referir a Tilsa Lozano y esta vez lo hizo para criticar su notable subida de peso en un evento que la exconejita animó en Estados Unidos. Según imágenes que la periodista mostró, Tilsa luce muy distinta en sus fotos de redes sociales a las fotos que le tomó el público.

Magaly se burla de Tilsa

La periodista de espectáculos tomó unos minutos de su programa para mostrar imágenes que algunos seguidores le enviaron, en las cuales se ve a Tilsa Lozano con un notable cambio físisco debido a su aumento de peso, por lo que Magaly no dudó en hacer algunos comentarios bastante duros.

"La pancita que es más preocupante es la de Tilsa Lozano, que esa no es de embarazo, porque en su redes no sale eso. Esto es producto de la comida. ¡Qué bárbara! Se ha descuidado bastante", dijo la conductora de ATV.

Seguido de eso, la periodista de espectáculos dejó entrever que la expareja de Juan Manuel Vargas estaría mostrando una imagen irreal en redes sociales, esto tras comparar varias imágenes desde diferemtes ángulos.

"Miren sus redes sociales, las redes sociales a veces engañan ¿no?. Luego cuando está enfocada desde el público que lo ha enfocado en estas presentación en Estados Unidos, pues ahí es donde se ve la cruda realidad", explicó.

Finalmente, comentó que Tilsa estaría engañando a su público por mostrar imágenes con ángulos muy favorecedores, para que después el público se decepcione cuando la vea en persona.

"Aparentemente está espectacular, pero no seas una decepción para tu público cuando te encuentren en persona. No mientas, no engañes al público", concluyó.

Magaly quiere terminar su carrera de periodismo

El anhelo de Magaly Medina por continuar su educación surgió después de realizar una mención publicitaria en su programa, momento en el que hizo hincapié en sus conocimientos, afirmando tener incluso más que algunas personas que sí completaron sus estudios superiores.

"Cada vez que leo esta información, me dan ganas de inscribirme y terminar mi carrera para que después no estén diciendo 'Magaly no terminó su carrera de la universidad'. No, pero sé más que los que terminaron", enfatizó la polémica presentadora.

"Me dan ganas terminar mi carrera y ser bachiller, para que después no estén diciendo que no terminé la universidad", agregó la 'Urraca' en medio de las risas.

Esa así que, Magaly a pesar de no haber terminado sus estudios se ha convertido en una de las figuras más importantes del espectáculo nacional y cuenta con un programa propio, donde aprovechó para criticar a Tilsa Lozano debido a su aparente subida de peso.