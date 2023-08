Robotín muestra su apoyo a Robotina tras ruptura con Miguelito: "Si me llama, ahí estoy"

01/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este último domingo, el personaje de redes sociales "Miguelito" reveló que su relación con Robotina llegó a su fin; tras esto la expareja de la artista, Robotín, salió a brindarle su solidaridad y dijo que si ella lo busca, él estará disponible para recibirla.

Robotín respalda a su expareja

Alan Castillo, más conocido por su carismático personaje 'Robotín', habló para las cámaras de "Magaly TV, la firme" y en medio de la polémica separación de su expareja y el tiktoker de bailes, dijo que Karelys tiene todo su apoyo.

"Ella fue una persona especial en mi vida, por más que no esté con ella, hasta me gustaría defenderla, cuidarla. Si ella me llama y me dice 'Alan necesito esto', ahí estoy yo, ella es una chica hermosa y talentosa. Yo envidiaba a Miguel cuando recién estaba con ella porque se llevaba a una gran mujer", expresó a las cámaras de la urraca.

Robotina revela motivos de ruptura

La mujer de hojalata también brindó declaraciones al mencionado programa de espectáculos y mencionó que decidió terminar su relación sentimental con el tiktoker debido a que él estaba interfiriendo con su trabajo.

"No estaba tan de acuerdo en que esté en el mundo de la tele, no quería que bailara cierto tipo de cosas, no podría ir a un reality de baile. Quizás inseguridades o celos de Alfredo Benavides", empezó narrando.

Seguido de eso, hizo una catarsis sobre las relaciones tóxicas en referencia a la que tuvo con el personaje de baile de redes sociales.

"Una relación debe ser sana, debe ser un equipo, no es posible que tengamos que aguantar cosas solo por una relación. Si no aceptamos a una segunda oportunidad, ¿somos malas, no los quisimos? No me parece", agregó.

Miguelito confirma ruptura con Robotina

El último domingo, el tiktoker Miguelito realizó un EN VIVO en redes para revelar que su romance con Karelys Molina, más conocida como 'Robotina', ha llegado a su fin después de dos meses. Según contó, todo fue debido a un desliz que él cometió y que Karelys no quiso perdonarlo.

"Karelys y yo ya no estamos, ella decidió terminar la relación. No tenemos una relación, esto se acabó el día de hoy, no ha habido infidelidad ni por mi parte ni por de ella", dijo.

Asimismo, el tiktoker dijo que el quiebre de su romance fue por un 'desliz', pero descartó que haya sido por un infidelidad por alguna de las dos partes.

"El motivo no es infidelidad, ni tercera persona, ni deslealtad. Ese no ha sido un problema, tenemos defectos que, quizás para ella fue suficiente un pequeño desliz mío o un impulso, ella tomó la decisión de irse", detalló.

Es así que, Miguelito confirmó su ruptura con Robotina, quien a su vez salido a dar su versión de los hechos y recibir apoyo por parte de su expareja Robotín.