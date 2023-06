Magaly se burla de Tilsa tras 'dedicatorias' de Jackson: "Debería estar agradecida que alguien se casó con ella"

30/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

"Magaly TV, la firme" emitió una nota ayer en la que el ex comunnity manager de Jackson Mora, reveló que el empresario no era quien le escribía los mensajes románticos y dedicatorias que publicaba en sus redes sociales para su esposa Tilsa Lozano. Ante esto, Magaly no pudo evitar reírse del hecho.

¿Qué dijo Magaly sobre Tilsa?

Es bien sabido que la batalla mediática entre Magaly y Tilsa viene desde hace muchos años, ya que en más de una oportunidad se han atacado mediante redes sociales o televisión.

En ese sentido, la conductora de "Magaly TV, la firme" no perdió el tiempo y tras saber que no era Jackson Mora quien escribía los tiernos mensajea a Tilsa en sus redes sociales, dio a entender que la exmodelo es ingenua.

"Si tú creías que tu Jackson Mora era súper romántico cuando te escribía en redes sociales esas palabras bonitas, donde expresaba un sentir amoroso, donde contaba cosas muy lindas, muy bonitas, vinculadas a ustedes", empezó diciendo.

"Pues si tú creías que él lo creaba de su cabecita y que él lo escribía con sus manitos, todo producto de su creatividad e imaginación, pues te equivocas", agregó Magaly.

Magaly recuerda la relación de Tilsa y Vargas

Siguiendo con los ataques, la conductora de espectáculos también recordó la relación extramatrimonial que Tilsa tuvo con el exfutbolista Juan Manuel Vargas cuando este llevaba una relación formal con su aún esposa Blanca Rodríguez.

"Oh, qué pena me da. Qué pena me das, pero bueno ¿Qué podemos esperar? La examante del 'Loco' Vargas debería estar bien agradecida que este hombre se casó con ella. Se casó contigo, ¿qué esperas? que también los mensajes de amor se los escriba él, no le da para tanto pues, es boxeador, ¿qué quieres?", concluyó.

Tilsa felicita al Loco y su esposa por aniversario

Tras la reciente celebración de Blanca Rodríguez y Juan Manuel Vargas por sus 21 años de relación, la modelo Tilsa Lozano no pudo ser ajena a dicho momento y brindó su opinión respecto a la felicidad que emana actualmente la pareja.

En una entrevista con ''América Espectáculos'', la exvengadora fue consultada por el reciente aniversario de Vargas y su esposa, y sin duda, sorprendió con el mensaje para la feliz pareja.

"Nada, felicidades", respondió la popular 'Tili' con una pícara sonrisa.

Es así que, Tilsa supo sortear la pregunta sobre su expareja Juan Manuel Vargas, ya que su relación fue bastante criticada por todos, siendo Magaly una de las principales detractoras, por lo que ahora que se reveló el escándalo de las 'dedicatorias falsas' de Jackson a Tilsa, no dudó en burlarse de eso.