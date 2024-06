Natalia Málaga defiende a Daniela Darcourt y arremete contra Yahaira y Sergio George: "No hay punto de comparación"

Yahaira Plasencia y Sergio George volvieron a ser noticia en los últimos días luego de los comentarios que emitieron sobre Daniela Darcourt en una reciente conversación. Por ello, Natalia Málaga no dudó en salir en defensa de la salsera y amiga criticando duramente a los antes mencionados.

Como se recuerda, la cantante y el famoso productor hablaron largamente sobre lo que fue el inicio de su sociedad musical. Ahí, el arreglista aseguró que prefirió a la 'Patrona' por encima de Darcourt debido a que sus números en YouTube le causaron duda.

Durante una charla para el podcast de Yahaira Plasencia, Sergio George afirmó haber llegado al Perú con la intención de trabajar con Daniela Darcourt. Sin embargo, este cambió de opinión al dar a entender que los buenos números que la intérprete de "Probablemente" tenía en la famosa plataforma no serían del todo ciertos.

"Intenté primero (trabajar) con Daniela porque tenía grandes números en YouTube, y ahora no sé si son números comprados o no porque uno se entera de muchas cosas", indicó.

Como se recuerda, el productor nacido en Estados Unidos y que trabajó durante años con Marc Anthony, llegó al Perú e inició una serie de colaboraciones con Yahaira Plasencia.

Por su parte, la exjurado de "La voz Perú" decidió responder a estos cuestionamientos, aunque lo hizo de forma muy prudente al enviar bendiciones para ambos y señalar que las artistas deben seguir trabajando por el bien de su carrera.

Y al igual que sus miles de fans en el Perú, Natalia Málaga salió a defender a Daniela Darcourt tras los dichos por Sergio George. La famosa exvoleibolista aseguró que no existe punto de comparación entre su amiga y Yahaira Plasencia, además de precisar que el talento no se compra.

"No hay punto de comparación por favor, la ignorancia es atrevida, qué falta de respeto de no darse cuenta donde se encuentra cada una. El talento, la voz y la imagen no se compra, uno nace, lo mejora con el tiempo más la experiencia. Y el señor que no se confunda, no es el artista, un poquito de perfil más bajo", indicó a través de su cuenta de Instagram.