Cuto le implora a Melissa Klug dejar sus diferencias con Jefferson Farfán por el bien de sus sobrinos

En la reciente edición del programa 'América Hoy', Luis 'Cuto' Guadalupe apareció junto a Melissa Klug para expresar su esperanza de que la relación entre su sobrino, Jefferson Farfán, y la llamada 'Blanca de Chucuito' mejore pronto. El exfutbolista pidió que ambos personajes dejen sus diferencias por el bien de sus sobrinos.

Esperanza de reconciliación

Durante el programa, 'Cuto' Guadalupe expresó su deseo de que tanto Melissa Klug como su sobrino Jefferson Farfán puedan llegar a una solución amistosa.

" Siempre voy a querer lo mejor , tanto para Melissa como para mi sobrino. Están mis sobrinos de por medio , entonces siempre uno va a tratar y ustedes me conocen, que las cosas se solucionen en algún momento. Yo creo que eso se va a dar en algún momento porque Jefferson, mi sobrino, tiene un gran corazón", manifestó.

Respuesta a preguntas difíciles

En una secuencia del 'El podcast de Melissa Klug', tanto la novia de Jesús Barco como el tío de Jefferson Farfán tuvieron que responder a una serie de preguntas, una de las cuales se centró específicamente en la posibilidad de una tregua judicial entre la empresaria y el ex Alianza Lima.

Cuando se le preguntó a 'Cuto' Guadalupe si había discutido este tema con Jefferson Farfán, respondió: " No, él está enfocado en sus cosas . Estos son temas muy personales y yo prefiero que en algún momento se pueda solucionar. Son temas muy complicados, yo me voy más que todo por las criaturas, yo tengo cinco hijos y sé que eso no es bueno".

Relación con la familia

'Cuto' Guadalupe también mencionó la buena relación que mantiene con los hijos de Jefferson Farfán y Melissa Klug, destacando la importancia de la familia en este tipo de situaciones.

"Yo comparto a veces con Adriano cuando están en la casa, Jeremy, mi sobrino. Mi amiga (Melissa Klug) sabe lo mucho que yo la amo a ella y a su familia y yo quiero siempre lo mejor para la familia", afirmó el empresario, subrayando su apoyo constante y amor por todos los miembros de la familia involucrada.

La participación de Luis 'Cuto' Guadalupe en 'América Hoy' dejó claro su deseo de ver una reconciliación entre Jefferson Farfán y Melissa Klug, enfatizando el buen corazón de su sobrino y su esperanza en una futura solución amistosa. A pesar de no intervenir directamente en el asunto, el exfutbolista mantiene una perspectiva positiva y continúa apoyando a su familia, deseando siempre lo mejor para ellos. Este enfoque refleja su compromiso con la paz y el bienestar de sus seres sobrinos.