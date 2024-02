Magaly Medina 'cuadra' a Pamela Franco por victimizarse EN VIVO: "Eres otra Tilsa Lozano"

13/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras las polémicas declaraciones y revelaciones de Pamela Franco sobre el amorío que tuvo con Christian Cueva en el 2018, Magaly Medina no fue ajena al tema y aseguró que no creía en las disculpas que dio la cantante de cumbia en vivo durante su entrevista e incluso la comparó con el caso de Tilsa Lozano y 'Loco' Vargas.

¡Confesión de Pamela Franco!

La cumbiambera admitió en 'Mande Quien Mande' que durante el 2018 sí mantuvo una relación con el popular 'Aladino', pese a que este convivía con la madre de sus hijos, Pamela López.

"Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, fue en idas y vueltas. Era un tema bastante complicado. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa", dijo en un primer momento.

Además, confesó que ella no habría sido la única mujer con quien el futbolista engañaba a su esposa, por lo cual también aprovechó en pedir disculpas en vivo por haber sido la causa de la ruptura de un matrimonio y estar en el ojo de la tormenta, que incluso involucró a su familia.

Pidió disculpas

"Mi relación con Cueva no termina porque él se iba a casar, sino porque me enteré de dos personas con pruebas que también estaban jugando el mismo papel que yo (...) Me enteré de que no era solo una, sino dos, tres, cuatro, cinco, seis. (...) Acepto mi error, hace muchos años cometí la peor decisión de mi vida. (...) Que me perdone la señora Pamela López por el daño que le causé en ese momento", dijo.

Magaly la compara con Tilsa

Durante la última edición de 'Magaly TV: La Firme', Magaly lamentó que la cantante de cumbia haya mentido desde un inicio su amorío con Cuevita hasta el punto de tener que jurar en nombre de su pequeña niña, por lo cual manifestó que no se le podía creer nada de hoy en adelante.

"Haber involucrado a su hija en un juramento falso, qué se puede esperar de una persona así, cuántas de sus palabras no serán mentira", expresó la popular 'Urraca.

En cuanto a las disculpas que dio Pamela Franco, Magaly aseguró que solo se mostró preocupada de "no haber sido la única con quien engañó a Pamela López".

Además, Medino calificó de "amante" a la bailarina porque ella sabía que era un hombre casado y a pesar de que el futbolista le dijo que no tenía una relación buena con su esposa, sus redes sociales demostraban todo lo contrario y no había forma de que Pamela Franco no se enterara de ello.

"Ella dice: 'Mi error, mi equivocación, porque tuve un error'. No mamita, fuiste la amante, tú eres otra Tilsa Lozano, igualita. En el mismo nivel, porque todo el país sabía que ese hombre tenía una mujer, ahora lo voy a demostrar porque yo tengo, estos (chats) a los que he sido autorizada. Estas conversaciones en esos años", comentó para luego dar a conocer los chats donde Christian Cueva negaba conocer a Pamela Franco.

Indignada con Cueva

Seguido a ello, la conductora de programa de espectáculos se mostró indignada y lamentó que Cueva tratara de negar en todo momento haber tenido una relación clandestina sin pensar antes que ello afectaría a su familia, no solo a su esposa, sino también sus hijos.

"Cómo son los hombres de mentirosos, pero mentirosos patológicos, lo pueden negar hasta Fiscalía, puedes meterle la cabeza en un balde con agua y lo pueden seguir negando. Qué bárbaro", expresó.

De esta manera, Magaly Medina opinó sobre la entrevista de Pamela Franco, donde reveló un amorío con Christian Cueva en el 2018 y no dudó en comparar a la cantante de cumbia con el caso de infidelidad de Tilsa Lozano con el exfutbolista el 'Loco' Vargas, que causó gran polémica.