Pamela López revela CHATS donde Cueva negaba conocer a Pamela Franco: "Mentirosos patológicos"

13/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López decidió revelar chats comprometedores que tuvo con Christian Cueva, donde lo confronta por los rumores de infidelidad que le llegaron durante el 2019 con Pamela Franco, pero el futbolista trataba de limpiar su imagen negando rotundamente conocer a la cantante de cumbia.

Cueva niega a Franco

La conductora de 'Magaly TV: La Firme' fue la encargada de dar a conocer los chats de WhatsApp que la aún esposa del deportista le envió tras sentirse indignada por las disculpas que dio en vivo Pamela Franco por haberse metido en su matrimonio.

Según las imágenes compartidas por Magaly Medina, Pamela López le había reclamado a 'Cuevita' sobre la cantidad de 'likes' que dio a las publicaciones de la cumbiambera en redes sociales, ya que tenía conocimiento de que existía la posibilidad de que él la engañaba con ella.

"Ella le pregunta por qué le da like a Pamela Franco y su marido se lo niega. Son conversaciones del 31 de marzo de 2019 otra del 1 de abril de 2019 y ella ya había estado en Brasil con él y él se lo niega en todos los idiomas, le jura, le ruega", expresó Magaly sorprendida por cómo el futbolista trataba de 'mantener su relación extramarital en secreto'.

Incluso, Cueva trata de salvarse asegurando que quizás otra persona identificada como Sebastián habría dado los 'me gusta' en sus redes sociales, porque él ni siquiera tenía idea de quién era Pamela Franco.

Se puso a la defensiva

Además, los chats evidencian que el exjugador de Alianza Lima trató de ponerse a la defensiva al darse cuenta de que Pamela López no le creía sus excusas, por lo cual le probó que no aparece el nombre de la artista en el buscador de su cuenta, que sería de Instagram, y que no entiende por qué lo quieren "jod**" tanto.

Magaly indignada con Cueva

Tras exponer las conversaciones entre la pareja, Magaly Medina se mostró indignada y lamentó que Cueva tratara de negar en todo momento haber tenido una relación clandestina sin pensar antes que ello afectaría a su familia, no solo a su esposa sino también sus hijos.

"Cómo son los hombres de mentirosos, pero mentirosos patológicos, lo pueden negar hasta Fiscalía, puedes meterle la cabeza en un balde con agua y lo pueden seguir negando. Qué bárbaro", expresó la conductora de programa de espectáculos.

¡Confesión de Pamela!

En la tarde del 12 de febrero, Pamela Franco llegó a 'Mande Quien Mande' y admitió haberse equivocado tras haber mantenido una relación con 'Cuevita', pese a que sabía que era un hombre casado.

"Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, fue en idas y vueltas. Era un tema bastante complicado. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa", señaló con la voz entrecortada.

Es por ello, que Pamela López decidió revelar nuevas pruebas que evidenciarían que Christian Cueva le negaba que conocía a la cantante de cumbia, Pamela Franco, justo en el año de su infidelidad.