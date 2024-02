Pamela Franco 'reaparece' en Carnavales tras polémica con Cueva y lleva su QR: "¿Quién me va a yapear?"

Pamela Franco está pasando una de las semanas más complicadas de su vida luego de ser vinculada con Christian Cueva. La cantante se ha vuelto tema de conversación en todos lados y hasta 'reapareció' en la celebración de carnavales, que se desarrolla al interior del país, pidiendo que le yapeen con su QR en mano.

Cómo se sabe, en el mes de febrero se realizan diferentes actividades en diversas regiones del país con motivo de los carnavales, siendo Cajamarca la ciudad principal, pero también se festejan en lugares como Ayacucho, Huánuco, Puno, entre otras.

En ese contexto, el portal 'Instarándula' compartió un curioso video que le enviaron sus seguidores y allí se puede ver que que se está realizando un pasacalle donde hay varias personas vistiendo llamativos trajes, pero el que más sorprendió fue el de un hombre luciendo un vestido rosado y con una banda que decía Pamela F, en clara alusión a Pamela Franco.

También llamó la atención que el personaje llevaba un QR de Yape en su mano, esto en referencia al yapeo de 280 soles que Christian Cueva le realizó a Pamela Franco.

En medio de toda la polémica que vive, la ex Alma Bella continúa ofreciendo presentaciones y este fin de semana estuvo en el 'Chepita Royal' donde varios de los asistentes al evento la molestaron mientras subía al escenario, según mostró Instarándula.

Enseguida, Samuel Suárez aseguró que las cámaras de un conocido programa de espectáculos estaban a la espera que Pamela de alguna declaración, sin embargo, no dijo nada porque estaría esperando a mañana para hablar en 'Mande Quien Mande'.

"Lo que me cuentan las 'ratujas' (seguidores de Instarándula) es que ella no ha declarado para ningún medio, obviamente no puede hacerlo, pero el deber del periodista el preguntar siempre. Ella está corriéndose y corriéndose para recién el lunes hablar todo", expresó.