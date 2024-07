Magaly se pronuncia tras perder juicio contra Jefferson Farfán: "Es una violación a la libertad de presa"

Magaly Medina arrancó con el pie izquierdo el mes de julio al conocer que perdió en primera instancia el juicio que le interpuso Jefferson Farfán por violación a la intimidad. Por ello, la presentadora rompió su silencio y se pronunció tras esta condena que le interpuso el Poder Judicial.

Como se recuerda, el exfutbolista decidió demandar a la 'Urraca' por haberlo grabado a mediados del año 2019 cuando se encontraba en la terraza de su casa disfrutando de una fiesta junto a Yahaira Plasencia.

En diálogo con Trome, Magaly Medina aseguró que aún no ha sido notificada por parte del organismo, pero que ya conversó con su abogado para apelar dicho fallo. Incluso, la polémica presentadora minimizó el hecho de haber sido condenada a trabajo comunitario.

Eso sí, la figura de ATV aseguró que esta resolución es un atentado contra el trabajo de cualquier periodista, pues en un futuro ningún político podría ser grabado cometiendo actos de corrupción.

"Esto es una violación de un derecho constitucional de nosotros los comunicadores. Bajo este concepto, nos otros no podríamos tener a un político corrupto coimero, no lo podríamos grabar en la terraza de su casa coimeando. Es algo que no se puede tolerar, no se puede hacer. Es una violación flagrante a la libertad de prensa y a la libertad de expresión", añadió al mencionado diario.