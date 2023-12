Maicelo expone chats y asegura que Samantha es una mujer muy celosa: "Revisaba mi celular día y noche"

Jonathan Maicelo se presentó esta tarde en el programa 'Dilo Fuerte' de Lady Guillén para defenderse de las acusaciones de su expareja Samantha Batallanos. El boxeador aseguró que la modelo es una persona muy celosa y que le revisaba el celular de forma constante.

Como se recuerda, Samantha acusó a Maicelo de haberla agredido física y verbalmente hace aproximadamente una semana. La modelo puso una denuncia en la comisaría de San Isidro, en la que reveló que el boxeador la había golpeado al interior de un taxi y mostró varias fotografías como pruebas.

En entrevista con Lady Guillén, el boxeador negó rotundamente las acusaciones de su ex pareja y por el contrario, reafirmó su posición de haber sido agredido durante la relación. Además, contó que la modelo le revisaba el celular constantemente.

"Revisaba mi celular cuando dormía, cuando me levantaba. Cuando me iba a hacer mis necesidades no quería que vaya con mi teléfono", sostuvo.