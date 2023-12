Samantha Batallanos sobre acusación de extorsión de Jonathan Maicelo: "Son manotazos de ahogado"

Samantha Batallanos decidió pronunciarse por la reciente denuncia de su expareja, Jonathan Maicelo, quien afirma que ella lo viene extorsionando con la suma de 50 mil soles para no presentar los cargos por violencia física y psicológica públicamente y así no arruinar su imagen.

La modelo llegó hasta la comisaría de San Isidro, el 8 de diciembre, para denunciar al boxeador de haberla agredido brutalmente e incluso le arrancó un mechón de cabello y le dejó el ojo morado.

En el parte policial se detalla que Samantha tendría una grabación en su poder que podría ser evidencia en contra de Maicelo. No obstante, ella aclaró que no tiene intenciones de hacer público el material audiovisual y que únicamente será de uso ante las autoridades pertinentes.

Sin embargo, decidió denunciarlo en televisión abierta y contar el "infierno que vivió en su relación", que aseguró estaba llena de escena de celos por parte del deportista.

A través de una reciente entrevista en 'Magaly TV: La Firme', Batallanos lamentó que Maicelo intente victimizarse e incluso niegue los golpes que le daba cuando eran pareja, y solo los califique como 'malos entendidos'. Además, reveló que no solo recibió maltratos por parte de él, sino también por su suegra, ya que la insultaba constantemente.

Negó haber extorsionado al boxeador por 50 mil soles y no descarta la idea de denunciarlo por difamación. Asimismo, expresó que todo se trataría de un 'vano intento de no llegar a la cárcel', ya que los papeles se encuentran en la Fiscalía Penal por violencia contra la mujer e incluso la Defensoría del Pueblo se pronunció por su caso.

"Yo creo que estos son los manotazos de ahogado que está dando debido a que me han dado ya las medidas de protección y eso, legalmente, a él lo clasifica en calidad de agresor y a mí en calidad de víctima. Entonces, él lo que necesita ahora es una salida porque todo se está derivando a la Fiscalía Penal como violencia contra la mujer. Está asustado", contó la modelo a Magaly Medina.

Maicelo compartió en sus redes sociales un comunicado donde manifiesta que él "es la víctima" y que su expareja fue quien le dio constantes arañazos en su rostro dentro del taxi y él solo trataba de bloquear cada ataque. Asimismo, pidió que no lo califiquen como abusador solo porque es boxeador.

"He sido extorsionado por mi ex, quien le dijo a mi socio que para no denunciarme y destruir mi imagen debería abonar la suma de 50 mil soles. (...) Yo opté por bloquear los ataques, pero nunca a golpearle o tumbarla sobre el piso de un taxi sucio, como ella afirma", se lee en el comunicado compartido en sus redes sociales.