Malú de la Vega 'echa' a Pepino por faltar a show con Dayanita: "No fue a trabajar por una borrachera"

Pepino ha vuelto a remecer el mundo del espectáculo, esto después que anoche la exmodelo Malú de la Vega cofesara a las cámaras de "Magaly Tv, la firme", que el cómico faltó al show que tenía programado con Dayanita y Danny Rosales en provincia, por estar borracho y no por temas económicos y de estudios, como contó Pepino hace algunos días.

Como se recuerda, hace algunas semanas, Dayanita y Danny Rosales tenían programado un show en ciudad de Huánuco, en el cual Pepino también estaba contratado; sin embargo, el nuevo jale de "JB en ATV" nunca viajó ni asistió al show y se excusó diciendo que fue porque el productor no quería pagar los pasajes interprovinciales.

La exvedette empezó contando que seguía frecuentando a Pepino después del ampay que ambos protagonizaron en una discoteca de San Juan de Lurigancho; además de eso, reveló el supuesto motivo real por el que Pepino no asistió al show en Huánuco.

Según dijo, Pepino estaba tomando el día que Dayanita y Danny estaban presentando el show en provincia y la llamó para que vaya a su casa.

"Ese día él estuvo conmigo y tomó bastante, yo le dije 'tú tienes que viajar', pero se quedó ahí y me dijo 'voy a tomar una chela más'. A las 2 horas me dice 'vente para mi casa, no voy a viajar, a mí no me van a trabajar a la presión", contó Malú