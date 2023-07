Pepino siguió viendo a Malú de la Vega pese a tener novia: "Me pidió vernos en un hotel"

Pepino vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esto después que la exbailarina Malú de la Vega revele a "Magaly TV, la firme", que el cómico de "JB en ATV" le pidió que se sigan viendo en un hotel después del ampay, esto pese a que hace algunas semanas Pepino dijo que no volvería a verla porque tenía novia y la respeta.

En una nota emitida por el programa de la 'urraca', Malú mostró conversaciones donde Pepino le decía que no le importa en lo que ella trabaje, con tal que lo respete.

"Amor, estoy tomando ahorita, agarra cualquier trabajo, me llega al p****o, pero respétame a mi y punto. Nunca me faltes el respeto, tú sabes quien soy. Que te llamen, lo que sea, yo me entero cualquier hu****a", se le escucha decir al cómico en un audio que mostró Malú.