Mamá de Milett Figueroa 'cuadra' a Marcelo Tinelli por avergonzarla: "Ella sí aprendió"

La mamá de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, vuelve a remecer la farándula nacional tras no dudar en salir en frente y defender a su hija Milett Figueroa por conocer los malos comentarios que recibió por parte de Marcelo Tinelli al probar el ceviche que le preparó.

Milett prepara ceviche

Como muestra de su amor en el 'Día de San Valentín', la modelo peruana decidió demostrar sus habilidades culinarias al hombre que señaló en anteriores entrevistas era el "amor de su vida", con un tradicional ceviche.

El argentino fue quien se encargó de grabar el preciso momento en que Milett empezaba a cortar el pescado y agregar los distintos ingredientes necesarios para este platillo que ha ganado gran popularidad a nivel internacional.

"Señor, es un momento histórico. Milett cazó el cuchillo y va a hacer ceviche por primera vez justo el Día de San Valentín, tremendo. Esperemos terminar bien... wow, acá podemos ver la concentración para el corte del lenguado", dijo el popular 'Cabezón' muy emocionado por degustar la sazón de su pareja.

Incluso aprovechó en señalar que los chefs más famosos del Perú temblarían ante Milett por su gran sazón, a pesar de que hasta ese momento no la había probado.

¿Decepcionado con Milett?

Cuando llegó el momento de probar el ceviche, Marcelo no evitó comentar que no tenía una buena pinta y al comer un poco decidió darle solo dos puntos de 10, asegurando que para él no le parecía un buen platillo, a pesar de que la modelo fue parte de 'El Gran Chef Famosos'.

"Vamos a probarlo, es muy poco, ¿no? No sé, tiene muy buena pinta. (...) Bueno, acabo de probar el ceviche de Milett, la embajadora del plato peruano. La verdad que no anduvo muy bien el ceviche... La voluntad, excelente. Estuvo muy buena la idea. Me dice que la leche de tigre estuvo buena. Pero, sinceramente, no salió muy bien. Está desaprobado para mí", expresó.

Martha defiende a su hija

La insólita reacción de Marcelo generó gran polémica entre los medios y sus seguidores, por lo cual, al ser cuestionada por ese tema en 'Mande quien Mande', Martha Valcárcel comentó que simplemente se trató de una broma entre ambos y que, su hija ya aprendió a cocinar.

Cuando fue puesta a prueba para preparar el mismo plato con el que fue criticada Figueroa, lanzó un comentario que fue interpretado por muchos como una indirecta a ella.

"Es un chiste, un chiste. Si no, no hay gracia, ¿no?", intentó justificar la madre de Milett Figueroa a Tinelli. "Ella ya aprendió a cocinar ceviche, por favor. (...) Yo sí (hago un buen ceviche). Pero no me van a poner una baja nota sino yo me retiro", señaló la mamá de Milett, entre risas, dejando en claro que ella no aceptaría una crítica de su sazón por parte de su yerno.

De esta manera, Martha Valcárcel no dudó en salir en defensa de su hija Milett Figueroa tras saber que su novio Marcelo Tinelli la avergonzó públicamente a través de sus redes sociales tras señalar que no le gustó el ceviche que la modelo le preparó por el 'Día de San Valentín'.