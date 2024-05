¡Nuevo apagón! César Vega menciona a Alianza Lima en discoteca y todo queda a oscuras

28/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante salsero César Vega protagonizó un curioso incidente durante su presentación en la conocida discoteca "La casa de la salsa" en La Victoria. Al mencionar al equipo de fútbol Alianza Lima, la producción del local decidió apagar las luces, desatando una inesperada reacción por parte del público asistente.

Apagón en show de César Vega

A través de un video compartido en TikTok por el usuario 'Dj Marc Perú Oficial', se pudo observar el momento en que César Vega se encontraba sobre el escenario de "La casa de la salsa". Con la intención de animar al público futbolero, mencionó a los equipos con mayor hinchada en Perú, comenzando por Alianza Lima.

El inesperado apagón

Sin embargo, la reacción de la producción del local no fue la esperada. En cuanto César Vega mencionó a Alianza Lima, las luces del lugar fueron apagadas, provocando risas y algunas pifias entre los asistentes. Ante este incidente, el cantante bromeó diciendo: "No, después van a decir que he sido yo".

Tras el curioso episodio con Alianza Lima, César Vega decidió cambiar de estrategia y dirigió su mensaje a los hinchas de Universitario de Deportes, quienes fueron recibidos con alegría y entusiasmo por parte del público.

César Vega no dudó en felicitar el triunfo de la 'U': "Felicidades a toda la gente de Universitario de Deportes. Mucho cariño siempre, el deporte para compartir. Felicidades a todos los hinchas cremas que están celebrando el Apertura, un paso muy importante".

El video del incidente se viralizó en TikTok, generando una gran cantidad de reacciones y comentarios.

El apagón en Matute

Recordemos que en noviembre de 2023, Universitario de Deportes aseguró el título de campeón de la Liga 1 al vencer 2-0 a Alianza Lima, con goles anotados por Edison Flores y Horacio Calcaterra.

Sin embargo, la celebración de su victoria se vio empañada cuando Alianza Lima decidió apagar las luces del estadio Alejandro Villanueva durante el partido. Esto puso en peligro la seguridad de los más de 30 mil aficionados presentes, generando duras críticas en las redes sociales hacia el club blanquiazul.

El peculiar episodio protagonizado por César Vega en "La casa de la salsa" no solo ha generado risas y comentarios en las redes sociales, sino que también ha puesto de manifiesto la pasión y rivalidad que existe entre los hinchas de los equipos de fútbol más populares en el Perú, Alianza Lima y Universitario de Deportes.