Marina Gold ANUNCIA su nuevo emprendimiento exclusivo para chicas: "Un montón de servicios"

Marina Gold sorprendió a todos sus seguidores con un reciente anuncio. A través de sus redes sociales, la actriz de películas para adultos informó que está preparando un nuevo emprendimiento, el cual sería exclusivo para mujeres. Además, la influencer aseguró que, bajo esta propuesta, accederán a una serie de servicios realizados por ella misma, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos.

Marina Gold alista nuevo emprendimiento femenino

Durante una transmisión en vivo, desde su cuenta en Kick, Marina reveló que iniciará un nuevo proyecto dedicado al contenido para mayores de edad, por lo cual necesita de señoritas que deseen incursionar en el mundo del OnlyFans. Fiel a su estilo, la actriz indicó que las ayudará con actividades didácticas y lecciones personales, las cuales les permitirían abrirse paso en la industria triple XXX.

"Quiero anunciar a la comunidad peruana que estoy abriendo mi agencia de Only. Significa que voy a ayudar a otras chicas a que les vaya igual de bien que a mí, a través de un montón de servicios que voy a ofrecerles. Es la primera vez que lo hago", expresó Marina Gold en un inicio.

En esa línea, remarcó que requiere de chicas con ánimos de superación y comprometidas en este rubro, y no mujeres que no se tomen enserio la iniciativa. "Quiero gente responsable, que quiera trabajar", añadió la actriz. Por último, le consultaron si acaso, una mujer transgénero también podría integrar su agencia Only. "¿Si soy chica trans, puedo participar? También, también", puntualizó la actriz, dejando en claro que no tiene ningún tipo de problema en incluirlas.

Si bien sus declaraciones podrían interpretarse como una broma, lo cierto es que Marina aperturó una cuenta en Instagram donde dio mayores alcances de este proyecto. La actriz indicó que existen estrategias para garantizar ganancias con los contenidos para adultos, y que ella estaría dispuesta a compartir la "clave del éxito" con las chicas que deseen incursionar. ¡Toda una emprendedora!

Actriz revela cómo sus padres se enteraron de su faceta

En una entrevista para el podcast 'Respiraré', Marina Gold contó sin filtros cómo sus padres descubrieron su trabajo de manera inesperada. Durante su testimonio, indicó que su incursión en la industria del cine para adultos no fue comunicada por ella misma, sino que sus padres se enteraron a través de un correo electrónico anónimo. "Fue horrible porque yo no se los dije, se los dijo una persona extra, un tercero. Ni yo sé quién es", expresó la actriz.

