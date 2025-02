Marina Gold revela cómo sus padres se enteraron de su carrera en el cine para adultos: "Se sienten defraudados"

La influencer y actriz Marina Gold, reconocida en la industria del contenido para adultos, ha logrado consolidar una exitosa carrera en plataformas digitales como OnlyFans. Sin embargo, su camino no ha estado exento de polémicas y momentos difíciles. En una reciente entrevista en el podcast 'Respiraré', reveló cómo sus padres descubrieron su trabajo de manera inesperada.

Durante la entrevista en el podcast, Marina Gold contó sin filtros que la noticia de su incursión en la industria del cine para adultos no fue comunicada por ella misma, sino que sus padres se enteraron a través de un correo electrónico anónimo.

Según detalló, alguien envió un correo con todos sus perfiles en redes sociales y contenido explícito al email de trabajo de su madre, lo que hizo que la noticia llegara de manera abrupta.

En ese momento, Marina Gold apenas estaba comenzando en la industria y no tenía una gran cantidad de contenido publicado. "Era cuando yo recién había sacado mi primer video, ni siquiera tenía 80 mil videos", recordó. Sin embargo, la reacción de sus padres no tardó en llegar, y para ellos fue difícil aceptar su decisión.