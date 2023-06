Mario Hart reveló que fue víctima de estafa: ''Nos quedamos varados en Trujillo''

Tras confirmar su presencia en un evento en la ciudad de Trujillo, el conductor e influencer, Mario Hart, confesó mediante sus redes sociales que fue víctima estafa, por lo que terminó varado en medio de la carretera.

Mario contó que un supuesto empresario lo contactó para contar con sus servicios, motivo por el cual viajó con todo su equipo hasta el lugar acordado; sin embargo, grande fue su sorpresa al enterarse que todo era parte de una estafa, pues no había ningún rastro de la persona con la que había hablado días antes del supuesto evento.

"Lamentablemente, el día de ayer llegamos temprano, nunca más nos contestaron las personas que habían contratado el show, nunca más dieron la cara, absolutamente nada. Nos quedamos tirados en Trujillo, tuvimos que buscar hotel, tuvimos que ver dónde comer y hasta el día de hoy no hay respuesta de esta gente", mencionó con cierto descontento a través de sus redes, el actual conductor de ''Mande quien mande''.

Debido a este motivo, el esposo de Korina Rivadeneira, optó por advertir a sus distintos colegas sobre estas situaciones, las cuales pueden repetirse en cualquier momento, sobre todo porque la página que lo contactó parecía confiable, pues contaba con afiches y publicidad del supuesto evento.

Tras el ampay en el que aparece Rodrigo Cuba junto a Gianella Rázuri, muchas figuras del espectáculo optaron por pronunciarse, tal como lo hizo el conductor de ''Mande quien mande'', Mario Hart, quien se mostró indignado ante la situación.

Sin embargo, luego de mostrarse en desacuerdo, el piloto de autos y expareja de Leslie Shaw, sorprendió por dar unos peculiares consejos a Cuba.

"Por último, si la quieres hacer no salgas a la calle, no te dejes ver, no te expongas", señaló el exchico reality, dejando asombradas a María Pía y a Génesis Tapia, que se encontraban sentadas a su lado durante el debate sobre el ampay.