La emotiva sorpresa de Zopilote a Angobaldo: Boxeador lo visitó en hospital donde está internado

07/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La situación de Víctor Angobaldo no es favorable. Su condición de insuficiencia renal ha afectado tanto su salud como su estado de ánimo, y actualmente se encuentra hospitalizado. Sin embargo, ha recibido la visita de Fernando Roca, también conocido como Zopilote, con quien tuvo un enfrentamiento casi violento hace diez años, pero desde entonces se han convertido en amigos.

Emotivo reencuentro

Hace mucho tiempo, Zopilote y Angobaldo fueron protagonistas de escenas violentas en la televisión nacional. El popular 'Negrito Lindo' no podía tolerar que el luchador peruano le quitara protagonismo en pantalla e incluso intentara cortejar a Magaly Medina.

"Fue en la avenida La Marina. Magaly es mi tía y este se quería pasar de vuelta con mi tía". Ante ello, Zopilote afirmó con contundencia. "Solamente decía mi opinión. Me gusta, pues, con todo respeto".

"Tú sabes que la fe mueve montañas, hay que ser fuerte en la vida, todo es un reto y la gente fuerte como tú siempre sale adelante", le dijo el luchador. Víctor Angobaldo le respondió con emoción. "Te agradezco tu visita y eso me da mucha fuerza para seguir viviendo y seguir luchando", finalizó el conocido personaje de la farándula.

¿Qué enfermedad tiene Víctor Angobaldo?

Hace varios meses, Víctor Angobaldo recibió el diagnóstico de insuficiencia renal, una enfermedad que ha ido deteriorando su salud con el tiempo y finalmente lo llevó a ser hospitalizado. Actualmente, el popular 'Negrito Lindo' se somete a tres sesiones de diálisis y está buscando desesperadamente un trasplante de riñón para salvar su vida.

En respuesta a esta situación, Magaly Medina expresó que ella y su equipo harán todo lo posible para ayudar a Víctor Angobaldo. Además, destacó que tiene un gran cariño por los personajes que surgieron en su programa y que durante mucho tiempo obtuvieron buenos niveles de audiencia.

¿Qué fue de la vida de Zopilote?

En las últimas décadas, la televisión peruana ha presentado varios personajes memorables, entre ellos el Zopilote, un joven musculoso que formó parte del programa "Habacilar", conducido por Raúl Romero. Sin embargo, su fama no se debe solo a eso, sino a su interés amoroso en la polémica conductora Magaly Medina.

En aquel año, este joven era un boxeador muy popular y también se destacó como campeón de vale todo. En enero de 2022, se supo que Fernando Roca, su nombre real, rechazó una oferta para trabajar en el nuevo formato del programa que lo catapultó al éxito.

Roger del Águila fue quien confirmó que el deportista siguió los pasos de Raúl Romero al negarse a retomar su papel en el programa concurso. "Me cuentan que lo llamaron y no contestó. Destrozó el teléfono y dijo: 'No quiero saber nada de eso'. Se volvió loco", relató el cómico.

Ahora, Zopilote regresó a generar noticias por visitar a Víctor Angobaldo, luego de que se informara que el popular 'Negrito Lindo' sufre de insuficiencia renal.