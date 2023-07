Marisol botó de casa a su hijo tras enterarse que embarazó a su novia: "Tiene que aprender"

Se sintió traicionada. La cante de cumbia Marisol brindo una entrevista a un canal de YouTube, en el que reveló que tomó la decisión de echar a su hijo York Núñez de su casa, esto debido a que le confesó que había embarazado a su novia. Según comentó, él debía seguir sus estudios en el extranjero.

La popular 'Faraona de la cumbia' conversó con el canal "La Linares" conducido por la periodista Verónica Linares y allí, reveló más detalles sobre la conversación previa que tuvo con su hijo poco antes que toma la radical decisión de echarlo de casa.

Según dijo en un inicio, ella tenía en mente que su hijo continúe sus estudios de ingeniería de sonido en el extranjero, por lo que cuando le contó que sería abuela, la noticia la tomó por sorpresa.

"Él me dijo que tenía que hablar conmigo y cuando lo veo llorar se me quitó el sueño. Cuando mi corazón se va poniendo frío, me quise morir. Voy a ser abuela. No lo asimilo hasta ahora", contó Marisol.

Asimismo, la cantante de cumbia contó que su hijo sigue trabajando con ella, pero tras la noticia que embarazó a su novia y que se convertiría en padre próximamente, decidió pedirle que se vaya de la casa por la gran decepción que le causó.

"Le dije que termine la maestría, por qué no se esperó un año. Cuando me lo dijo, sentí que se me caía el corazón. Le dije que no me quiere porque hizo eso. Yo no lo voy a apoyar", contó algo apenada.