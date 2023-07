Marisol revela que fue víctima de extorsión y que intentaron "volar el bus de su orquesta con dinamita"

La cantante Marisol ha revelado que también fue víctima de extorsión y que en una ocasión intentaron volar el bus de su orquesta con dinamita, pues le pedían 'cupo' para presentarse en el norte del país.

Según la artista, "A veces los artistas, como en mi caso, nos callamos muchas cosas por el bienestar nuestro y de nuestra familia, pero esto no viene de ahora, desde hace mucho tiempo. Muchas veces hemos querido hablar, y a veces es mejor callar y tratar de solucionar estas cosas de otra manera. Pero sí, en diferentes lugares, más que todo como yendo al norte".

Marisol relató que a finales del año pasado, sus músicos habían bajado del bus y les tocaba subir al escenario. Ella estaba en su camioneta detrás del bus en el norte cuando vio a alguien que cruzó y tiró algo al bus.

Jamás imaginó que lo que lanzó era dinamita y vio cómo los chóferes bajaron corriendo alborotados. "Era un paquete que habían dejado y estaba prendido. Ellos querían volar el bus, querían que le paguemos dinero, un cupo para poder tocar. Salieron corriendo y gracias a Dios la policía estaba al frente, se llevó la dinamita y tuvieron que contratar seguridad", dijo.

A pesar de lo sucedido en esa oportunidad, Marisol subió al escenario para cantar y "sentía que todos estaban mirándome y pensando en qué nos podía pasar".

La 'Faraona de la Cumbia' también comentó que muchos artistas no pueden trabajar tranquilos con tanta inseguridad. "Sé que a muchos compañeros les ha pasado lo mismo y les pasa hasta ahora. Pero cómo lidiar con estas cosas no depende de nosotros sino del gobierno, del presidente", expresó.

"No es bonito vivir así para los artistas. No te puedes ir a ningún lugar porque no sabes si te van a asaltar o pasar algo. Es terrible. Me aferro mucho a Dios y sé que si en algún momento me toca partir será por su voluntad, y es lo único que podemos hacer", agregó la cantante.