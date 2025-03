Marisol lanza contundente mensaje tras audio revelador sobre Christian Cueva: "No te daré luz"

Luego de haberse expuesto el audio, donde Marisol revela haber mantenido conversaciones con Christian Cueva, donde este aparentemente buscaba tener algo más que una amistad con ella. Al respecto, la cumbiambera salió al frente y mandó un contundente mensaje ¿Qué dice?

La presencia de Pamela López en 'El Valor de la Verdad' sigue sacando chispas en la farándula peruana, sobre todo porque en una de las preguntas, la animadora de eventos expuso un audio, donde la cantante le cuenta que conversaba con Christian Cueva y le seguía la corriente para saber cuál era su intención con ella.

Es así que, a raíz de ello, Yolanda Medina utilizó su cuenta de Instagram para emitir unas polémicas palabras en las que llama "juguetona" a la popular 'Farona'. Esto inmediatamente fue respondido por la cumbiambera, quien ratificó no ser "destructora" como su colega y que tampoco le dará luz en esta situación.

"No como tú, destructora. No te daré luz, sigue viviendo en la oscuridad", escribió la popular 'Farona de la cumbia' en su cuenta oficial de Instagram, aunque terminó borrándolo a las pocas horas de haberlo publicado.

En cuanto al audio de Marisol, la artista aseguró que "su gran error" al conversar con Christian Cueva fue seguirle la corriente para ver hasta dónde llegaba debido a que a ella jamás le interesaron los jugadores porque ya sabía cómo solían ser.

"Siempre le dije a mi mánager. Un día le dije, quiero ver hasta dónde llega, ¿Cuál es su intención? Mi gran error fue seguirle la corriente al inicio para saber hasta donde llegaba. Yo nunca he estado interesada en jugadores porque sé cómo son. Quise ver hasta dónde iba a llegar, pero cuando me di cuenta de la situación, me alejé", se le escucha decir.