Nico Ponce es eliminado de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha': "Contento por haberlo dado todo"

Renato Rossini Jr. se convirtió en la nueva celebridad eliminada de 'El Gran Chef Famosos: La Revancha' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche y no dudó en mostrarse agradecido con todos por su constante apoyo y muestras de cariño.

Como era de esperarse, los 'chefcitos' lamentaron su salida del programa y esperaron volverlo a ver en una nueva temporada del reality que logró robarse los corazones de las familias peruanas.

En la nueva edición del programa, José Peláez dio la bienvenida a los sentenciados, Mauricio Mesones, Ale Fuller, el 'Loco' Wagner, Milene Vásquez y Nico Ponce, quienes llegaron hasta el set para demostrar sus mejores habilidades en la cocina y tratar de defender su permanencia en la competencia.

Los inconvenientes y las bromas aparecieron rápidamente. La actriz Milene realizó una confesión que sorprendió a todos en el programa, ya que aseguró que llevó algunas clases de cocina con uno de los chefs invitados.

"Me da la sensación, al ver tu estación, que esto lo piloteas. Te has preparado para realizar este plato. Sé que tú llevaste clases con Khabir Tello", comentó Peláez. Ante ello, Milene afirmó:"Ah, sí llevé con el amigo Khabir".

Una vez culminado el tiempo, el jurado reveló que la persona que lograba salvarse de la noche de eliminación como beneficio por su mejor sazón era Milene Vásquez. Luego, explicaron que el resto de participantes debía hacer un rico Sheperd's Pie o pastel de papa y carne.

Todos se mostraron nerviosos por la presión, pero lograron emplatar y pasaron al comedor con sus preparaciones para conocer qué opinaba Giacomo, Nelly y Javier sobre sus sazones. Tras un tiempo determinado de deliberación, el jurado señaló que la única persona eliminada y debía dar un paso al costado era Nico.

El conductor del reality culinario le dedicó unas palabras de despedida a su amigo, el actor de 'Papá en Apuros' por no lograr permanecer más tiempo con ellos en competencia. Es por ello, que Nico aprovechó en dedicar algunas palabras de agradecimiento a todos los que lo apoyaron en los buenos y malos momentos.

"He luchado hasta el final. Lo he dado todo con ese platillo. (...) Quiero agradecer a todos por la oportunidad de regresar. He mejorado y lo he dado todo. (...) Me voy contento por haberlo dado todo. Creo que realicé un plato a la altura de la competencia", expresó.